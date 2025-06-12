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Російська блокада літаків коштує страховикам понад $1 млрд

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Російська блокада літаків коштує страховикам понад $1 млрд
Втрата сталася 10 березня 2022 року, коли російський закон заборонив експорт літаків та авіаційного обладнання з Росії
фото: AerCap

AerCap може отримати понад $1 млрд за літаки, що застрягли в Росії: рішення суду Лондона

Найбільший у світі лізингодавець літаків, ірландська компанія AerCap, може стягнути понад $1 млрд зі страховиків за літаки, які залишились у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Таке рішення ухвалив у середу Високий суд Лондона. Хоча це менше, ніж початкові вимоги AerCap у розмірі приблизно $2 млрд, вердикт є значною перемогою для лізингових компаній у масштабному судовому спорі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Судове провадження, що завершилося у лютому, було одним із найбільших страхових спорів, які коли-небудь розглядалися в Лондоні. Позов стосувався майже 150 реактивних літаків та кількох двигунів. Їхня загальна вартість раніше сягала $4,7 млрд, проте численні врегулювання, зокрема ті, що були укладені в перший день судового розгляду в жовтні, зменшили цю цифру.

Суддя Крістофер Бутчер у короткому викладі свого рішення заявив, що літаки були втрачені. Він уточнив, що «ця втрата сталася 10 березня 2022 року, коли російський закон заборонив експорт літаків та авіаційного обладнання з Росії».

Це означає, що лізингодавці можуть повернути втрачені кошти від своїх «страховиків воєнних ризиків», а не за ширшим пунктом про всі ризики. Причиною збитків було «розпорядження російського уряду», пояснив Бутчер.

Суддя також постановив, що санкції Європейського Союзу чи США не перешкоджали страховикам виплачувати позивачам відшкодування за втрату літаків, які були здані в оренду російським авіакомпаніям.

Юридична фірма AerCap – Herbert Smith Freehills Kramer – заявила, що рішення суду забезпечило AerCap $1,035 млрд, «на додаток до суттєвого відшкодування, досягнутого в рамках попередніх угод».

У своєму рішенні Бутчер зазначив, що AerCap вже отримала трохи більше $1,3 млрд за шістьма угодами з орендарями та російською страховою компанією в період з серпня по грудень 2023 року.

AerCap, Dubai Aerospace Enterprise, Merx Aviation, KDAC Aviation Finance, Falcon та Genesis очолили позови проти низки страховиків, включаючи AIG, Lloyd's, Chubb та Swiss Re. Суддя Бутчер також уточнив, що KDAC врегулювала всі свої претензії під час судового розгляду, тоді як AerCap, DAE та інші орендодавці періодично розкривали інформацію про часткові врегулювання.

Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії Qantas Airlines, що виконував рейс за маршрутом Лондон – Сінгапур, здійснив вимушену посадку в Міжнародному аеропорту імені Гейдара Алієва в Баку.

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Теги: літак росія суд

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