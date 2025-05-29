У Вінниці суд відправив під варту лікарів, які «продавали» інвалідність

На Вінниччині трьох медиків підозрюють у тому, що вони за гроші оформлювали громадянам групу інвалідності

Суд встановив, що підозрювані заздалегідь домовилися між собою і вимагали хабарі за оформлення інвалідності II групи

Вінницький міський суд відправив під варту трьох медиків, які підозрюються в одержанні неправомірної вигоди, із правом застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький міський суд.

Суд встановив, що підозрювані заздалегідь домовилися між собою і вимагали хабарі за оформлення інвалідності II групи. Суми, які вони просили, починалися від 12 тис. грн. Їх затримали після того, як їм передали $1 тис. та 7 тис. грн.

При обранні запобіжних заходів слідчі судді врахували обґрунтованість пред’явленої підозри та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювані можуть здійснювати дії, передбачені ст. 177 КПК України.

За результатами судових розглядів, суд застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб та визначив заставу у розмірі 908 400 гривень.

Як відомо, на Вінниччині трьох медиків підозрюють у тому, що вони за гроші оформлювали громадянам групу інвалідності. Підозрювані – троє лікарів 58, 65, 73 років. Серед яких членкиня військово-лікарської комісії та експертної команди, працівник міжрайонної МСЕК.

До слова, Волочиський районний суд Хмельницької області затвердив угоду про визнання винуватості стосовно трьох медиків. Фельдшер Волочиської підстанції екстреної (швидкої) медичної допомоги був організатором злочинної групи. Спільниками і виконавцями стали невролог і фтизіатр КНП «Волочиська багатопрофільна лікарня».