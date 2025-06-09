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Сили спецоперацій уразили літаки на аеродромі «Саваслейка»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Сили спецоперацій уразили літаки на аеродромі «Саваслейка»
фото з відкритих джерел

Російські терористи використовують аеродром «Саваслейка» для ударів по території України

Генеральний штаб України повідомив, що на аеродромі Саваслейка в Росії уражено літаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб.

Так, у ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому «Саваслейка», що у Нижегородській області РФ. Як відомо, російські терористи використовують його для ударів по території України. 

«З цього військового об’єкта, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал». За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34)», – заявили у Генштабі.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. Внаслідок української атаки знищено російський Су-34, ще один літак цього ж типу було пошкоджено. Крім того, пошкоджено інші ангари, де могли стояти російські борти.

Також Головне управління розвідки 16 серпня завдало удару дронами-камікадзе по військовому аеродрому «Саваслейка» в Нижньогородській області Російської Федерації. Зокрема, внаслідок атаки на аеродром «Саваслейка» було знищено літак МІГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МІГ-31К/І.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України атакували низку об’єктіввійськової інфраструктури на території Росії: було уражено аеродроми російської військової авіації «Енгельс» і «Дягілєво». За даними Генштабу, на «Енгельсі» в Саратовській області скупчувалася авіація росіян, яка залишилася після операції Служби безпеки України «Павутина».

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Теги: Генштаб безпілотник

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