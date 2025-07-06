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Рятувальники показали наслідки ранкової атаки РФ по Кременчуку

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Рятувальники показали наслідки ранкової атаки РФ по Кременчуку
Внаслідок атаки на Кременчук пошкоджені будівлі та авто
фото: ДСНС Полтавщини

Пожежу у будівлі ТЦК та СП ліквідовано

Вранці 6 липня російський дрон атакував Кременчук, влучивши у будівлю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок удару пошкоджено 14 будинків та п’ять авто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

«Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 700 кв. м у двоповерховій будівлі. Станом на 14:05 пожежу ліквідовано», – зазначили у ДСНС.

У Кременчуку горіла будівля після влучання дрона
У Кременчуку горіла будівля після влучання дрона
фото: ДСНС Полтавщини

За попередніми даними, постраждала одна людина. Також пошкоджено 14 житлових будинків і п’ять автомобілів.

На місці атаки працювали десятки рятувальників
На місці атаки працювали десятки рятувальників
фото: ДСНС Полтавщини

До ліквідації наслідків залучили 22 одиниці техніки та 87 рятувальників. На місці працюють психологи, піротехніки ДСНС та інші служби.

Внаслідок атаки зруйновані будівлі та постраждала людина
Внаслідок атаки зруйновані будівлі та постраждала людина
фото: ДСНС Полтавщини

«Інформація щодо постраждалих уточнюється», – додали у відомстві.

Раніше «Глаком» повідомляв, що сьогодні відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. 6 липня влучання було в Кременчуці.

«Главком» з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ сповіщав, що виникла пожежа на території приватного житлового будинку. Є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних.  У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилось відео, на якому видно, як російський шахед атакує будівлю Територіального центру комплектування у Кременчуці та Полтавщині.

Також «Главком» інформував що, 3 липня у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

Крім того, «Главком» інформував: нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних ТЦК та СП у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.

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Теги: дрон ТЦК Кременчук

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