Рятувальники показали наслідки ранкової атаки РФ по Кременчуку

Внаслідок атаки на Кременчук пошкоджені будівлі та авто

Пожежу у будівлі ТЦК та СП ліквідовано

Вранці 6 липня російський дрон атакував Кременчук, влучивши у будівлю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок удару пошкоджено 14 будинків та п’ять авто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

«Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 700 кв. м у двоповерховій будівлі. Станом на 14:05 пожежу ліквідовано», – зазначили у ДСНС.

У Кременчуку горіла будівля після влучання дрона фото: ДСНС Полтавщини

За попередніми даними, постраждала одна людина. Також пошкоджено 14 житлових будинків і п’ять автомобілів.

На місці атаки працювали десятки рятувальників фото: ДСНС Полтавщини

До ліквідації наслідків залучили 22 одиниці техніки та 87 рятувальників. На місці працюють психологи, піротехніки ДСНС та інші служби.

Внаслідок атаки зруйновані будівлі та постраждала людина фото: ДСНС Полтавщини

«Інформація щодо постраждалих уточнюється», – додали у відомстві.

Раніше «Глаком» повідомляв, що сьогодні відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. 6 липня влучання було в Кременчуці.

«Главком» з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ сповіщав, що виникла пожежа на території приватного житлового будинку. Є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних. У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилось відео, на якому видно, як російський шахед атакує будівлю Територіального центру комплектування у Кременчуці та Полтавщині.

Також «Главком» інформував що, 3 липня у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

Крім того, «Главком» інформував: нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних ТЦК та СП у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.