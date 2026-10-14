Російські дрони атакували Кропивницький: є загиблі

Голова ОВА: під прицілом ворога логістичні, транспортні та промислові об'єкти області

У Кропивницькому внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, а атака на Кіровоградщину тривала й після першого повідомлення про жертву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

За словами Райковича, відомості про другого загиблого надійшли, коли окупанти ще атакували область. Перед цим він повідомляв про одну жертву в обласному центрі.

«Друзі! Нищівна ворожа атака на область продовжується. На жаль, надійшло повідомлення про ще одного загиблого в обласному центрі», – написав начальник адміністрації.

Область атакували безпілотниками. Раніше Райкович попереджав про загрозу для підприємств логістики, транспорту й промисловості та просив мешканців не поширювати в інтернеті відомостей про перебіг ударів і їхні наслідки.

Що відомо про наслідки атаки

До повідомлень про загиблих місцева влада інформувала про пошкодження цивільної інфраструктури в кількох районах:

в обласному центрі дрони агресора пошкодили прибудинкову територію багатоповерхівки, вікна та автомобілі;

у Кропивницькому районі постраждали приватні домоволодіння;

в Олександрійському районі зазнали пошкоджень приватний будинок і автівка.

У цих випадках відомостей про загиблих чи травмованих не надходило. Масштаби атаки та остаточні наслідки ударів уточнюються.

Райкович закликав мешканців області дотримуватися правил безпеки й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, 16 вересня окупанти вже завдали удару по центру Кропивницького: постраждали четверо людей, пошкоджень зазнали приватні будинки, дитячий садок і автомобіль. А 3 вересня ворожий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у місті, одну людину