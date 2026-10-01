Польський генерал зробив неочікувану заяву про знищений бомбардувальник РФ

Іренеуш Новак припустив можливий зв'язок російського Ту-95 із ракетою Х-101, яка впала на території Польщі

Польський генерал Іренеуш Новак припустив, що російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який розбився в Амурській області, міг бути носієм ракети Х-101, що наприкінці липня впала на території Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву військового.

«Можливо, саме цей екземпляр був носієм Х-101, яка завершила політ під Тарнавою», – написав Новак у соцмережі X, коментуючи падіння російського літака.

Йдеться про Ту-95МС, який розбився поблизу населеного пункту Красноярово в Амурській області Росії. За даними російського Міноборони, літак виконував навчальний політ. Окупанти заявили, що на борту перебували шестеро членів екіпажу, усі вони загинули. Попередньо причиною аварії називали технічну несправність.

Ту-95МС належить до основних стратегічних бомбардувальників Росії. Такі літаки використовуються для запуску крилатих ракет Х-101 та Х-555 під час ударів по Україні.

Новак пов'язав аварію літака з іншим інцидентом – падінням російської крилатої ракети Х-101 у районі польського населеного пункту Тарнава-Колянія 30 липня. Польська прокуратура встановила, що ракета була виготовлена у Росії у другому кварталі 2026 року на підприємстві в Московській області.

Польське Міністерство оборони раніше офіційно підтвердило, що ракета, яка порушила повітряний простір країни та впала поблизу Тарнави-Колянії, була російською Х-101. Під час того інциденту польські військові підняли в повітря винищувач F-16 для перехоплення об'єкта.

Варто зазначити, що в коментарях підд дописом генерала користувачі повідомили, що російська пропаганда вже підхопила заяву війського. Тепер нібито росіяни називають падіння літака саботажем польських спецслужб і помста за ракету РФ, яка впала на території Польщі.