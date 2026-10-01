Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польський генерал зробив неочікувану заяву про знищений бомбардувальник РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Польський генерал зробив неочікувану заяву про знищений бомбардувальник РФ
Ту-95МС належить до основних стратегічних бомбардувальників Росії, якими окупанти завдають регулярних ударів по Україні
фото: росЗМІ

Іренеуш Новак припустив можливий зв'язок російського Ту-95 із ракетою Х-101, яка впала на території Польщі

Польський генерал Іренеуш Новак припустив, що російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який розбився в Амурській області, міг бути носієм ракети Х-101, що наприкінці липня впала на території Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву військового.

«Можливо, саме цей екземпляр був носієм Х-101, яка завершила політ під Тарнавою», – написав Новак у соцмережі X, коментуючи падіння російського літака.

Йдеться про Ту-95МС, який розбився поблизу населеного пункту Красноярово в Амурській області Росії. За даними російського Міноборони, літак виконував навчальний політ. Окупанти заявили, що на борту перебували шестеро членів екіпажу, усі вони загинули. Попередньо причиною аварії називали технічну несправність.

Ту-95МС належить до основних стратегічних бомбардувальників Росії. Такі літаки використовуються для запуску крилатих ракет Х-101 та Х-555 під час ударів по Україні.

Новак пов'язав аварію літака з іншим інцидентом – падінням російської крилатої ракети Х-101 у районі польського населеного пункту Тарнава-Колянія 30 липня. Польська прокуратура встановила, що ракета була виготовлена у Росії у другому кварталі 2026 року на підприємстві в Московській області.

Польське Міністерство оборони раніше офіційно підтвердило, що ракета, яка порушила повітряний простір країни та впала поблизу Тарнави-Колянії, була російською Х-101. Під час того інциденту польські військові підняли в повітря винищувач F-16 для перехоплення об'єкта.

Варто зазначити, що в коментарях підд дописом генерала користувачі повідомили, що російська пропаганда вже підхопила заяву війського. Тепер нібито росіяни називають падіння літака саботажем польських спецслужб і помста за ракету РФ, яка впала на території Польщі.

Читайте також:

Теги: Польща війна росія літак ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС змінив підхід до санкцій проти Росії
ЄС вичерпав «легкі цілі» для санкцій проти Росії – Euractiv
28 вересня, 20:05
Наслідки удару по столиці 23 вересня 2026 року
Київ-2026 – Лондон-1944. Що треба розуміти про реактивний терор Путіна
24 вересня, 10:00
Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс визнав «втому» від санкцій проти Росії
ЄС таки втомився від санкцій? Єврокомісар зробив відверту заяву
23 вересня, 12:29
За словами очільника МВС, російська гібридна загроза для Франції та інших європейських країн є реальною та добре задокументованою
Франція готується до атак РФ: названо можливі цілі росіян
21 вересня, 16:23
Росія оголосила доньку Нємцова в міжнародний розшук
Росія оголосила доньку Нємцова в міжнародний розшук
18 вересня, 09:54
Водночас Пєсков прямо не заявив, що Росія готова припинити удари
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Візит глав МЗС Польщі й Естонії до Києва, удари по Україні. Головне за 11 вересня 2026
Візит глав МЗС Польщі й Естонії до Києва, удари по Україні. Головне за 11 вересня 2026
11 вересня, 21:17
Власюк розкрив російський слід у танкерах, які уразили військові США
Російський тіньовий флот потрапив під удари США – Власюк
10 вересня, 10:41
Майже 20% російських літаків не літають
Нафта в обмін на літаки? Росія звернулася до В'єтнаму через проблеми авіації
10 вересня, 06:38

Політика

Польський генерал зробив неочікувану заяву про знищений бомбардувальник РФ
Польський генерал зробив неочікувану заяву про знищений бомбардувальник РФ
Хто лідирує в Латвії перед парламентськими виборами – результати опитування
Хто лідирує в Латвії перед парламентськими виборами – результати опитування
Кремль відреагував на заяву прем’єра Литви про відсутність загрози з боку РФ
Кремль відреагував на заяву прем’єра Литви про відсутність загрози з боку РФ
Чи має Кім Чен Ин проблеми зі здоров’ям? Деталі від розвідки Південної Кореї
Чи має Кім Чен Ин проблеми зі здоров’ям? Деталі від розвідки Південної Кореї
Президент Латвії заявив про готовність розмістити в країні ядерну зброю
Президент Латвії заявив про готовність розмістити в країні ядерну зброю
Ілон Маск працюватиме у Пентагоні
Ілон Маск працюватиме у Пентагоні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
29 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua