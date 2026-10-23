Навіщо Росії мирні переговори? ISW розкрив справжній план Кремля

Аналітики ISW вважають, що Кремль використовує переговори зі США для отримання економічних поступок

Росія намагається домогтися послаблення санкцій, щоб отримати додаткові кошти на продовження війни проти України

Росія демонструє зацікавленість у мирних переговорах зі США, однак насправді прагне отримати економічні поступки, які дозволять їй продовжувати фінансувати війну проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) за 22 жовтня.

Аналітики зазначають, що російські посадовці намагаються представити зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом 21 жовтня як свідчення готовності Москви до змістовних переговорів. Водночас Кремль розраховує передусім на економічні вигоди від зближення з Вашингтоном.

Зокрема, російський переговорник Кирило Дмитрієв повідомив, що під час зустрічі сторони обговорювали розширення економічної співпраці між Росією та США.

За даними російського видання «Верстка», джерело в Кремлі також визнало, що Москва не очікує завершення війни внаслідок переговорів. Натомість російське керівництво сподівається, що американські поступки допоможуть збільшити державні доходи та зміцнити військові можливості РФ.

Росія відмовляється від поступок

Попри заяви про готовність до діалогу, російські посадовці продовжують відкидати можливість компромісів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 22 жовтня повідомив, що Путін не представляв Віткоффу нових мирних пропозицій. За його словами, сторони також не обговорювали склад російської делегації для можливих тристоронніх переговорів за участю України та США.

Водночас представники Держдуми РФ закликають продовжувати наступальні операції. Зокрема, перший заступник голови комітету з питань оборони Олексій Журавльов заявив, що Росія повинна посилювати військовий тиск на Україну, а не покладатися на дипломатичні домовленості.

Аналітики ISW наголошують, що Кремль намагається виграти час для досягнення своїх цілей на полі бою, одночасно отримуючи економічні переваги від співпраці зі Сполученими Штатами.

Чому Кремль домагається послаблення санкцій

За оцінкою ISW, прагнення Москви до економічної співпраці зі США пов'язане зі зростанням фінансових труднощів Росії.

Зокрема, українські удари по російських нафтопереробних заводах скоротили прибутки компанії «Роснефть» та збільшили її боргове навантаження.

Як повідомляє Bloomberg, повторні атаки ускладнюють ремонт пошкоджених підприємств. Особливо проблематичним є відновлення складного обладнання західного виробництва, доступ до якого обмежений санкціями.

Саме тому, на думку аналітиків, Кремль прагне домогтися від Вашингтона послаблення обмежень на експорт російських енергоносіїв та припинення українських ударів по НПЗ.

США вже пішли на економічні поступки

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що адміністрація Дональда Трампа послабила санкції проти російського дизельного палива. У Білому домі сподівалися, що це спонукатиме Путіна до компромісів на переговорах.

Водночас Росія заявила, що не пов'язує свою позицію щодо завершення війни з рішенням Вашингтона відкласти запровадження нових санкцій. При цьому Москва позитивно оцінила перспективи енергетичної співпраці зі США.

Крім того, «Главком» писав, що Кремль вимагав послаблення американських санкцій в обмін на енергетичне перемир'я з Україною.