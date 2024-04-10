Російські спецслужби шукають агентів у Канаді – ГУР

ФСБ шукає агентів серед іммігрантів з РФ та інших країн, які перебували у складі чи під впливом Радянського Союзу

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) намагається знайти у Канаді іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати їх. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

«Пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом радянського союзу. Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді», – йдеться у повідомленні розвідки.

ГУР повідомляє, що у березні 2024 року ФСБ поширили у вигляді листівки відповідне звернення. Воно було вкладене в безкоштовну газету, яку розповсюджують у магазинах «європейських товарів», російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто.

« Цікаво, що вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур», – зазначає пресслужба розвідки.

Раніше повідомлялося, що спецслужби Росії готуються організувати черговий теракт, щоб звинуватити українських партизанів та учасників підпілля. Партизани зазначають, що Росія готує теракт та спробує звинуватити у цьому «Атеш». На це вказує низка індикаторів та очевидна системна кампанія проти учасників підпілля. Метою є мобілізувати якнайбільше росіян, які мститимуть за «українські теракти».