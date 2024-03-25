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РФ змусила власні компанії скоротити видобуток нафти – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ змусила власні компанії скоротити видобуток нафти – Reuters
Скорочення видобутку збігається із сезонним піком техобслуговування на нафтопереробних заводах
фото з відкритих джерел

Як зазначає видання, російський уряд поставив конкретні цілі щодо скорочення видобутку для кожної компанії

Уряд Росії зобов'язав компанії скоротити видобуток нафти у другому кварталі до 9 млн барелів на добу відповідно до своїх зобов'язань перед ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти). Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на свої джерела.

За інформацією джерел, уряд поставив конкретні цілі щодо скорочення видобутку для кожної компанії.

Видобуток нафти в Росії у квітні, травні та червні знизиться приблизно на 3,6%, 4,1% та 4,9% відповідно, порівнюючи з березнем, згідно з розрахунками Reuters.

Також у квітні РФ скоротить експорт нафти відносно з березневим рівнем на 121 000 барелів на добу. У травні – ще на 71 тис. барелів на добу.

РФ закрила офіційну статистику з видобутку сирої нафти, але, за незалежними підрахунками, Росія видобуває 9,5 млн барелів на добу.

Скорочення видобутку збігається із сезонним піком техобслуговування на нафтопереробних заводах, багато з яких уже скоротили виробництво палива через перебої в роботі та атаки дронів, уточнюють в агентстві.

Нагадаємо, Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена. Financial Times пише, що Білий дім «все більше розчаровується в Україні», чиї безпілотники завдали ударів по нафтопереробних заводах, терміналах, складах та сховищах на заході Росії, завдавши шкоди її нафтовим потужностям.

До слова, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомили джерела «Главкома» у силових структурах.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа. 

Раніше джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

До слова, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у себе в Facebook заявив, що є «дуже великі сумніви» щодо того, що удари по російських НПЗ можуть дестабілізувати світовий ринок нафти та нафтопродуктів.

Читайте також: «Не стріляйте по російських НПЗ!» Історія однієї непристойної пропозиції
Теги: нафта завод росія торгівля пальне

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