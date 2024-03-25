РФ змусила власні компанії скоротити видобуток нафти – Reuters

Як зазначає видання, російський уряд поставив конкретні цілі щодо скорочення видобутку для кожної компанії

Уряд Росії зобов'язав компанії скоротити видобуток нафти у другому кварталі до 9 млн барелів на добу відповідно до своїх зобов'язань перед ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти). Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на свої джерела.

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За інформацією джерел, уряд поставив конкретні цілі щодо скорочення видобутку для кожної компанії.

Видобуток нафти в Росії у квітні, травні та червні знизиться приблизно на 3,6%, 4,1% та 4,9% відповідно, порівнюючи з березнем, згідно з розрахунками Reuters.

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Також у квітні РФ скоротить експорт нафти відносно з березневим рівнем на 121 000 барелів на добу. У травні – ще на 71 тис. барелів на добу.

РФ закрила офіційну статистику з видобутку сирої нафти, але, за незалежними підрахунками, Росія видобуває 9,5 млн барелів на добу.

Скорочення видобутку збігається із сезонним піком техобслуговування на нафтопереробних заводах, багато з яких уже скоротили виробництво палива через перебої в роботі та атаки дронів, уточнюють в агентстві.

Нагадаємо, Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена. Financial Times пише, що Білий дім «все більше розчаровується в Україні», чиї безпілотники завдали ударів по нафтопереробних заводах, терміналах, складах та сховищах на заході Росії, завдавши шкоди її нафтовим потужностям.

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До слова, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомили джерела «Главкома» у силових структурах.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа.

Раніше джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

До слова, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у себе в Facebook заявив, що є «дуже великі сумніви» щодо того, що удари по російських НПЗ можуть дестабілізувати світовий ринок нафти та нафтопродуктів.