Міністр оборони Данії: Україні треба допомогти сьогодні, потім буде пізно

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Країни НАТО можуть і мають робити більше для підтримки України, інакше через 2-3 роки буде занадто пізно. Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«Чому я сьогодні тут? Щоб поспілкуватися з народом України і заявити, що ми будемо тут стільки, скільки буде потрібно», – сказав він.

Міністр наголосив, що країни НАТО повинні працювати на довгострокову перспективу, адже агресія Росії стосується не тільки України.

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«Росія не зупиниться і піде далі. Якщо сьогодні ми не діятимемо, завтра буде пізно. Сьогодні ключовий фактор – це фактор часу. Через 2-3 роки буде вже пізно «прокидатися» всім іншим країнам», – підкреслив Трольс Лунд Пульсен.

Зокрема, він відзначив недостатні витрати деяких членів НАТО на оборону і проблеми європейського військово-оборонного комплексу, зокрема, з виробництвом снарядів.

«Це скандал, що ми не можемо виробляти достатньої кількості боєприпасів», – зазначив він.

Пульсен закликав країни Заходу прискорити інвестиції у безпеку.

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«Ми маємо показати Росії, що готові себе обороняти», – сказав Трольс Лунд Пульсен.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».