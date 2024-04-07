Єрмак заявив, що українці не підуть на компроміс із Росією

Андрій Єрмак зазначив те, що громадяни залишаються в Україні сім'ями є «підтвердженням того, що в цілому настрої людей залишаються сильними»

Українці втомилися від війни, але на компроміс із Росією не підуть. Про це інтерв'ю Politico заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Люди можуть сказати, що вони втомилися, але якщо ви запитаєте їх, чи хочуть вони йти на компроміс з Росією, вони категорично скажуть, що ні», – сказав голова Офісу.

Андрій Єрмак зазначив те, що громадяни залишаються в Україні сім'ями є «підтвердженням того, що в цілому настрої людей залишаються сильними».

«Звичайно, цілком природно, що люди втомилися – два роки – це довго», – зауважив очільник Офісу президента.

Андрій Єрмак в контексті ймовірного російського наступу у травні зазначив, що громадяни «все ще вірять у нашу перемогу».

Голова Офісу президента наголосив, що ЗСУ потребують певні види озброєння для протидії окупантам на фронті, та для захисту від постійних російських повітряних ударів по містах. Йдеться, зокрема, про збільшення кількості 155-мм артилерійських снарядів, безпілотних літальних апаратів, системах радіоелектронної боротьби та системах ППО Patriot.

«Нам все ще критично потрібні додаткові системи протиповітряної оборони, тому що без них неможливо захистити наші міста», – сказав Єрмак.

Нагадаємо, що Росія готує новий наступ на травень-червень 2024 року: її війська намагатимуться наступати на позиції ЗСУ протягом усього літа. Але очікувані наступальні дії окупантів є передбачуваними, тож немає причин для паніки.