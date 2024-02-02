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Помічник депутата Бундестагу міг співпрацювати з ФСБ: розслідування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Помічник депутата Бундестагу міг співпрацювати з ФСБ: розслідування
Російський політтехнолог українського походження Володимир Сергієнко
фото: Spiegel

Російський політтехнолог Володимир Сергієнко був завербований П'ятою службою ФСБ і перебуває в тісному контакті з одним із її співробітників. 

Російські спецслужби могли «направляти» діяльність помічника депутата Бундестагу від правої партії «Альтернатива для Німеччини», використовуючи його для просування своїх інтересів. Про це йдеться у спільному розслідуванні Spiegel та Insider.

Об'єктом розслідування став російський політтехнолог українського походження Володимир Сергієнко, який з 1991 року проживає у ФРН та має громадянство цієї країни з 2022 року. За висновками журналістів-розслідувачів, він був не лише російським пропагандистом, але й агентом, якого завербувала П'ята служба ФСБ.

Сергієнко є помічником депутата «Альтернатива для Німеччини» казахстанського походження Ойгена (Євгена) Шмідта, але співпрацював також із численними іншими парламентаріями, що виступають проти допомоги Україні. Діяльність цього «політолога» була інтенсивною та відзначалася значним успіхом. Наприклад, він досяг того, що у липні 2023 року парламентська фракція «Альтернатива для Німеччини» подала заяву до Федерального конституційного суду про припинення постачання зброї Україні, яке, на його думку, здійснювалося без схвалення Бундестагу.

За даними видань, багато виступів депутатів цієї партії були підготовлені саме Сергієнком, а текст їх узгоджувався з куратором з ФСБ. Один із таких виступів належав депутатові Бундестагу, члену Парламентської асамблеї Ради Європи Харальду Вайєлю під час сесії ПАРЄ, де він стверджував, що київська влада відкрито переслідує парафіян Української православної церкви (Московського патріархату). Усі подібні заяви негайно розповсюджуються кремлівськими ЗМІ.

Той самий куратор, який погоджував тексти, забезпечував Сергієнка і грошима для його діяльності, стверджують ЗМІ. Втім, їм не було відомо, з ким саме в спецслужбах Сергієнко підтримував зв’язок. І ось згодом, вивчивши метадані мобільних номерів, по яких він дзвонив, було встановлено, що вони належать співробітнику Дев'ятого управління Департаменту оперативної інформації П'ятої служби ФСБ Іллі Олександровичу Вечтомову. Дев'яте управління займається Україною, і Сергієнко, ймовірно, опинився у зоні уваги цієї структури саме як український громадянин (російське та німецьке громадянство у нього з'явилися лише у 2022 році).

Сергієнко відкинув усі звинувачення на його адресу. Втім, після виходу розслідування, його перепустка в Бундестаг була заблокована, повідомляє Spiegel.

До авторського колективу увійшли Хрісто Грозев, Роман Доброхотов, Роман Лебергер, Фіделіус Шмід і Вольф Відманн-Шмідт.

Теги: ФСБ фракція громадянство влада розслідування партії Бундестаг

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