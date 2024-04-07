Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Юсов розповів, чи причетна Україна до вибуху на Запорізькій АЕС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Юсов розповів, чи причетна Україна до вибуху на Запорізькій АЕС
Представник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, що Росія має вивести війська з усіх об'єктів ЗАЕС
фото з відкритих джерел

«Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи», – Юсов

Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС. Про це заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов у коментарі «Українській правді».

«Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС. Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів», – сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що Росія має вивести війська з усіх об'єктів ЗАЕС, лише це дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об'єктом атомної енергетики.

Нагадаємо, що на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Нещодавно повідомлялося, що українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ «Дніпровська», як була пошкоджена ракетним обстрілом РФ.

Теги: росія окупанти Міненерго АЕС Енергоатом Україна Запорізька область Енергодар Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американці висловили свою думку щодо підтримки дій США в Україні та Газі
Активізація дій США в Україні та Газі: американці висловили свою думку
8 березня, 07:30
Рішення про прийом карток «Мир» банки інших держав ухвалюють самостійно
Банки Вірменії припинять обслуговування російських карток
19 березня, 10:02
Росія вивозить тонни золота до Гонконгу
Росія тоннами вивозить золото до Гонконгу, а Китай мовчить – ЗМІ
19 березня, 16:23
За словами джерела, призначення Подносової пов'язано з тим, що «усі знають, хто за нею стоїть».
Була єдиним кандидатом: однокурсниця Путіна очолила Верховний суд РФ
1 квiтня, 14:36
Окупанти перекидають додаткові сили на Куп’янський напрямок: аналіз ISW
Окупанти перекидають додаткові сили на Куп’янський напрямок: аналіз ISW
30 березня, 04:50
Молдовські чиновники постійно попереджають, що Росія веде проти країни гібридну війну
Румунія змінила законодавство, щоб використовувати армію за кордоном
3 квiтня, 11:34
Розвідка перехопила розмову росіянина щодо факту мародерства армії РФ
Перехоплення ГУР: житель Білгорода пожалівся на мародерство російської армії
4 квiтня, 19:54
Конфісковані підприємства Кремль роздає бізнесменам, які прихильно ставляться до війни
Британська розвідка повідомила, якими методами Кремль формує нову еліту
5 квiтня, 12:20
Пентагон наголошує, що Україні давали зброю тільки для оборони
Україна атакує нафтопереробні заводи РФ: Пентагон відреагував
5 квiтня, 14:19

Події в Україні

Юсов розповів, чи причетна Україна до вибуху на Запорізькій АЕС
Юсов розповів, чи причетна Україна до вибуху на Запорізькій АЕС
Розстріл українських військовополонених у Кринках: встановлено командира РФ, який віддав наказ
Розстріл українських військовополонених у Кринках: встановлено командира РФ, який віддав наказ
Міжнародний реєстр збитків: як українці можуть подати заяву
Міжнародний реєстр збитків: як українці можуть подати заяву
The Economist: Росія хоче зробити Харків «сірою зоною», яка буде непридатна для життя людей
The Economist: Росія хоче зробити Харків «сірою зоною», яка буде непридатна для життя людей
Із Говерли зійшла лавина: рятувальники показали фото
Із Говерли зійшла лавина: рятувальники показали фото
Закон про мобілізацію, розстріл беззбройних українських військовополонених. Головне за 7 квітня
Закон про мобілізацію, розстріл беззбройних українських військовополонених. Головне за 7 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Закон про мобілізацію: депутати вигадали заохочення для військових
23K
CNN: Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні
17K
Битва за Краматорськ. На що розраховує Росія
14K
Ворог наступатиме в найближчі місяці: Буданов назвав напрямок
13K
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
У Словаччині обрали президента: неочікувані результати

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:36
ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
6 квiтня, 19:25
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
5 квiтня, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
5 квiтня, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
5 квiтня, 18:18

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua