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Європа зіткнулася з «лавиною дезінформації» із Росії – Financial Times

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Європа зіткнулася з «лавиною дезінформації» із Росії – Financial Times
Дипломатична служба ЄС у 2023 році виявила 750 дезінформаційних кампаній
фото ілюстративне

Для боротьби із дезінформацією в Інтернеті Єврокомісія може запровадити штрафи для соцмереж

Проросійські націоналістичні партії отримують високі результати у Франції, Німеччині та інших країнах, тому Кремль зацікавлений у посиленні своїх меседжів. Зокрема, йдеться про фейк, що через два роки після повномасштабного вторгнення бажання Заходу надавати допомогу Києву начебто зменшується, пише The Financial Times.

Віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова, яка працює з дезінформацією, попередила, що на червневі вибори до Європейського парламенту обрушиться «лавина дезінформації», включаючи фейкові відео, покликані підірвати довіру людей до голосування. Вона наголосила, що необхідні «особливі зусилля», аби захистити голосування в ЄС від збільшення використання нових технологій і потенційних «прихованих маніпуляцій та іноземного втручання, особливо з боку Кремля».

Видання пише, що наступного тижня очікується запровадження Єврокомісією жорсткіших правил щодо дезінформації в Інтернеті. Їх наслідками можуть стати штрафи для TikTok, X та інших соціальних медіа-платформ, якщо вони не зможуть боротися з діпфейками та іншими неправдивими новинами.

Дипломатична служба ЄС заявила, що у 2023 році вона виявила 750 дезінформаційних кампаній – іноземний вплив класифікуються як «загроза безпеці», особливо під час цьогорічних виборів. У лютому у Франції виявили мережу зі 193 вебсайтів під назвою Portal Kombat, яка створена компанією з кримською реєстрацією для поширення проросійських новин французькою, англійською, іспанською та німецькою мовами. Це була «спляча система», яка могла бути «швидко активована для насичення інформаційного простору» під час виборів.

«Постійний потік брехні має на меті насадити думку, що вся інформація є недостовірною і не заслуговує на довіру. Змусити нас підозріло ставитися до всього. Фейки послаблюють соціальну структуру, отруюють демократію, тому що тільки правда робить демократію можливою», ‒ заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

У січні Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що виявило одну з найбільших дезінформаційних мереж, розгорнутих РФ: 50 тис. ботів, активних в соцмережі Х, які ставили під сумнів підтримку Берліном Києва. За словами представників МЗС, ця кампанія із розповсюдження фейків була досконалішою, ніж попередні.

Як раніше повідомлялося, російська дезінформація швидко переорієнтувалася і трансформувалася під нові реалії. Вона опанувала соціальні мережі, формує мережі блогерів, лідерів громадських думок. Отож, щоб ефективно боротися з нею потрібно розробляти чіткі проукраїнські меседжі та просувати їх як для західної аудиторії, так і для внутрішньої. Таку думку висловила заступниця головного редактора фактчегінгового порталу StopFake Вікторія Романюк.

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Теги: вибори TikTok соцмережі Боррель Європейський союз росія фейк дезінформація

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