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Росія заявила, що Україна напхала вибухівку в ікони та відправила до Москви

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росія заявила, що Україна напхала вибухівку в ікони та відправила до Москви
Російські силовики нібито вилучили 27 вибухових пристроїв, закамуфльованих в ікони
фото ілюстративне

За повідомленням пресслужби ФСБ, вибухові пристрої прямували до столиці країни-агресорки з України

Центр громадських зав'язків Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ повідомив про нібито затримання на латвійсько-російському кордоні партії ікон з вибухівкою.

Пресслужба відомства заявила, що російські силовики перекрили транскордонний контрабандний канал доставки в країну вибухових речовин з України транзитом через країни Європейського союзу.

«У ході огляду співробітниками ФСБ Росії автомобіля на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Убилинка» (Псковська область, латвійсько-російська ділянка державного кордону) у партії православних ікон і церковного начиння з України, що ввозиться в Російську Федерацію, виявлено вибухівку іноземного виробництва», – йдеться у повідомленні.

Зі слів пресслужби ФСБ вантаж прямував за маршрутом: Україна-Румунія-Угорщина-Словаччина-Польща-Литва-Латвія-Росія. Всього нібито було вилучено 27 закамуфльованих в ікони та готових до застосування саморобних вибухових пристроїв, 70 кг виготовленого промисловим способом пластичного вибухового речовини підвищеної потужності, та частини пострілу до РПГ-7.

У повідомленні ФСБ також йдеться про затримання особи, причетної до скоєння злочину. Стосовно неї слідчим відділом УФСБ Росії у Псковській області розслідується кримінальна справа за п. «в» ч. 2 ст. 226.1 КК Росії (незаконне переміщення через кордон Російської Федерації вибухових речовин та вибухових пристроїв групою осіб за попередньою змовою).

Нагадаємо, у двох районах Махачкали та в Каспійську в російському Дагестані введений режим контртерористичної операції. Російські силовики заблокували нібито терористів у житлових кварталах. ФСБ закликало дагестанців бути пильними та сприяти силовиками у боротьбі з «екстремізмом та тероризмом».

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни розпочали перевірки вихідців з Таджикистану. Для цього туди відправляють додаткові групи ФСБ, перед якими поставлено задачу проводити «профілактичні бесіди».

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Теги: росія ФСБ Латвія вибухівка Україна кордон Москва

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