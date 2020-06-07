На похороні відомого радянського актора у Москві стався скандал



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Залишити церемонію прощання актора Паніна попросили друзі Кокшенова

Актора Паніна, який нецензурно лаявся вигнали з похорону Кокшенова

Актора Олексія Паніна вигнали з церемонії прощання з народним артистом Росії Михайлом Кокшенова. Як повідомляє «Комсомольська правда», причиною цього стали висловлювання Паніна про покійного.

Відзначається, що піти актора попросили друзі Кокшенова. «Я сказав, що Михайло Кокшенов був талановитим актором, але поганим режисером», – пояснив подію вигнаний з похорону Панін. Крім того, він заявив, що на прощання з артистом прийшли більше світських хронікерів, ніж друзів, а також багато нецензурно лаявся.

Один з найвідоміших акторів радянського кінематографа Михайло Кокшенов пішов з життя у віці 83 роки сьогодні, 5 червня, після важкої і тривалої хвороби.

Відомо, що свою акторську кар’єру Кокшенов почав в 50-х роках 20 століття у фільмі «Висота». Однак участь в картині була настільки маленькою, на думку творців фільму, що його прізвище навіть не включили в титри.

Кокшенов у 2014-му входив у компанію російських культурних діячів, які висловилися проти окупації Криму.

Церемонія прощання з Кокшенова відбулася в ритуальному залі Митинського крематорію в Москві. Урну з прахом артиста поховають у родинному склепі Кокшенова на Новодівичому кладовищі недалеко від могили Миколи Гоголя.

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