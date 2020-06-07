На похороні відомого радянського актора у Москві стався скандал
Актора Паніна, який нецензурно лаявся вигнали з похорону Кокшенова
Актора Олексія Паніна вигнали з церемонії прощання з народним артистом Росії Михайлом Кокшенова. Як повідомляє «Комсомольська правда», причиною цього стали висловлювання Паніна про покійного.
Відзначається, що піти актора попросили друзі Кокшенова. «Я сказав, що Михайло Кокшенов був талановитим актором, але поганим режисером», – пояснив подію вигнаний з похорону Панін. Крім того, він заявив, що на прощання з артистом прийшли більше світських хронікерів, ніж друзів, а також багато нецензурно лаявся.
Церемонія прощання з Кокшенова відбулася в ритуальному залі Митинського крематорію в Москві. Урну з прахом артиста поховають у родинному склепі Кокшенова на Новодівичому кладовищі недалеко від могили Миколи Гоголя.