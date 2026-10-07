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«Це було чудово». Том Круз пригадав про свої візити до РФ та заговорив російською

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Том Круз є відомим актором Голлівуду, він грав у серії фільмів «Місія нездійсненна»
фото: Іnstagram.com/tomcruise

Том Круз зрадів, зустрівши росіян у Північній Кореї

Голлівудський актор Том Круз заговорив із парою росіян із Сибіру у Сеулі. Актор був радий бачити російських шанувальників та розповів мешканцям країни-агресорки про свої подорожі до РФ. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео росіянки.

Так, Том Круз, дізнавшись, що його фанати родом з Росії, зрадів та вирішив розповісти історію, як він приземлився у Сибіру на заправку у 1990-х роках. Також він згадав про свій візит до Москви. «Я зупинився там, тому що дуже хотів побачити Сибір. Також я був у Москві в 1987 році. Це був мій перший візит. Це було чудово. Також був у 200-х роках перед відкриттям Большого театру. Там було дуже гарно», – сказав Том Круз.

Врешті росіянка запитала актора, чи знає він російську. Не давши йому відповісти, Круз кілька разів повторив «большой» російською мовою, згадуючи про театр.

Том Круз зрадів, зустрівши росіян
Том Круз зрадів, зустрівши росіян
фото: Іnstagram.com/alyona7bay

Після розмови Том Круз заявив, що був радий поспілкуватися з росіянами, а порадив їм насолоджуватися подорожжю. Також голлівудський актор зробив фото та відео із фанатами з РФ.

До слова, відео зустрічі росіян та Тома Круза у Північній Кореї поширюють російські ЗМІ. Водночас відеоролик авторка виклала в соцмережі Instagram, який заборонили на території Росії. Тож тамтешні ЗМІ щоразу нагадують своїм читачам, що соцмережа є продуктом нібито «екстремістської організації».

Нагадаємо, Том Круз показався в компанії принцв Вільямв і Кейт Міддлтон на премʼєрі британського фільму «Digger», де він зіграв головну роль. Увагу публіки привернуло публічне порушення королівського протоколу. Преса застала Тома Круза та принцесу Уельську за поцілунками та неформальним спілкуванням.

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Теги: Том Круз росія росіяни Сибір голлівудський актор

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