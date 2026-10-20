Віткофф представить Путіну план часткового припинення вогню: що він передбачає

Пропозиції стосуються захисту енергетики та продовольчої інфраструктури, а також можливого мораторію на бойові дії в Чорному морі

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф має представити російському керівництву план часткового припинення вогню, який охоплює енергетичну та продовольчу інфраструктуру. Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб після переговорів в Осло за участю президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере, пише «Главком».

За словами Стубба, окрім загальних питань досягнення миру в Україні, учасники зустрічі обговорили кроки, яких можна досягти в короткостроковій перспективі. Серед них – посилення протиповітряної оборони України, підтримка стійкості її енергосистеми та часткове припинення вогню.

Однією з пропозицій є можливий мораторій на бойові дії в Чорному морі. Він має створити умови для відновлення експорту українського та російського зерна на світові ринки.

Також сторони обговорили питання енергетичної та продовольчої безпеки. За словами Стубба, ці напрямки належать до питань, щодо яких потенційно можна досягти домовленостей у коротшій перспективі, ніж щодо повного завершення війни.

Стубб повідомив, що Стів Віткофф має передати напрацьовані ідеї російському керівництву 21 жовтня. Після цього очікуватимуть на реакцію Москви. Наразі невідомо, чи погодиться Росія розглядати запропоновані заходи та чи переростуть вони в конкретні домовленості.

Варто нагадати, що глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що російська сторона вислухає пропозиції спеціальних посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, однак не має наміру йти на політичні поступки.