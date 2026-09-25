Кремль анонсував переговори України, США та Росії

Пєсков заявив, що Москва розраховує відновити тристоронній формат найближчим часом

Росія, США та Україна можуть провести тристоронню зустріч найближчим часом. Кремль підтвердив, що така можливість обговорювалася під час останньої телефонної розмови президентів Росії та США. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу, передає «Главком».

«Справді, таке обговорення було. Говорили про те, що в найближчій перспективі така зустріч може відбутися. Це було під час останньої телефонної розмови Путіна і Трампа», – сказав Пєсков.

Водночас представник Кремля зазначив, що конкретики щодо майбутньої зустрічі наразі немає. Він не назвав можливу дату чи місце проведення переговорів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували провести черговий тристоронній раунд переговорів України, Росії та США в Об'єднаних Арабських Еміратах. За його словами, йдеться про зустріч технічних команд, однак дата переговорів поки не визначена.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що тристороння зустріч за участю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна потенційно може відбутися у грудні в Маямі під час саміту G20.

Зокрема, президент згадав участь Дональда Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу. На його думку, такий склад учасників може створити необхідну атмосферу для проведення результативної зустрічі.