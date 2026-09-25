Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кремль анонсував переговори України, США та Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Кремль анонсував переговори України, США та Росії
Водночас домовленості про конкретні параметри переговорів публічно не оголошувалися
фото: росЗМІ

Пєсков заявив, що Москва розраховує відновити тристоронній формат найближчим часом

Росія, США та Україна можуть провести тристоронню зустріч найближчим часом. Кремль підтвердив, що така можливість обговорювалася під час останньої телефонної розмови президентів Росії та США. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу, передає «Главком».

«Справді, таке обговорення було. Говорили про те, що в найближчій перспективі така зустріч може відбутися. Це було під час останньої телефонної розмови Путіна і Трампа», – сказав Пєсков.

Водночас представник Кремля зазначив, що конкретики щодо майбутньої зустрічі наразі немає. Він не назвав можливу дату чи місце проведення переговорів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували провести черговий тристоронній раунд переговорів України, Росії та США в Об'єднаних Арабських Еміратах. За його словами, йдеться про зустріч технічних команд, однак дата переговорів поки не визначена.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що тристороння зустріч за участю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна потенційно може відбутися у грудні в Маямі під час саміту G20.

Зокрема, президент згадав участь Дональда Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу. На його думку, такий склад учасників може створити необхідну атмосферу для проведення результативної зустрічі.

Читайте також:

Теги: росія США Україна Дмитро Пєсков переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Зеленська вбралася у стриманий образ пастельних тонів
Олена Зеленська у Нью-Йорку продемонструвала вишукані образи (фото)
23 вересня, 14:15
Держдеп США підтримав передачу Україні ракет Patriot із німецьких запасів
Німеччина запланувала передати Україні ще 10 ракет для Patriot
17 вересня, 21:23
Облікова ставка є одним із головних інструментів НБУ для впливу на вартість грошей в економіці
Нацбанк підвищив облікову ставку до 16%: що це означає
17 вересня, 14:12
Коли закінчиться війна і що чекає Україну взимку
Коли закінчиться війна? Прогноз і відповіді на головні питання
15 вересня, 10:20
Скорочення кількості дітей уже формує меншу демографічну базу для майбутнього поповнення ринку праці
Росія стрімко старіє: розвідка показала вікову прірву
14 вересня, 01:56
Європа не готова до війни з РФ
Країни Європи не витримають тривалу війну з Росією – The Guardian
6 вересня, 07:46
Зеленський заявив, що Москва досі не налаштована завершувати війну
Зеленський заявив, що Путін хоче продовження війни
31 серпня, 19:44
Наслідки українських атак відчуваються в РФ дедалі сильніше
ISW: РФ не може здолати паливну кризу, яку спричинили удари по нафтовій інфраструктурі
31 серпня, 03:32
Мерц: Атака дрона в Лейпцигу, серед іншого, показує, що ми також стикаємося з цілком реальними загрозами
Politico: Німеччина готується оголосити санкції проти Росії через атаку дрона в Лейпцигу
30 серпня, 00:50

Події в Україні

На Донеччині розширено зону примусової евакуації: названо громади
На Донеччині розширено зону примусової евакуації: названо громади
У Луцьку призупинили роботу електронні табло на зупинках: причина
У Луцьку призупинили роботу електронні табло на зупинках: причина
Кремль анонсував переговори України, США та Росії
Кремль анонсував переговори України, США та Росії
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про нову систему підтримки ВПО
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про нову систему підтримки ВПО
Окупанти атакували дроном авто іноземних журналістів у Слов’янську (фото)
Окупанти атакували дроном авто іноземних журналістів у Слов’янську (фото)
Відновити роботу неможливо. Найбільший металургійний комбінат України зробив заяву після атак РФ
Відновити роботу неможливо. Найбільший металургійний комбінат України зробив заяву після атак РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
57K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua