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    Події в Україні

    Черкащани вийшли на мітинг проти вакцинації та масок (фото)

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    На Соборній площі зібралося близько двох сотень противників вакцинації - Черкащани вийшли на мітинг проти вакцинації та масок (фото)
    На Соборній площі зібралося близько двох сотень противників вакцинації
    фото 18000.com.ua

    Учасники акції заявляють, що карантин незаконний

    У Черкасах противники вакцинації від коронавірусу вийшли на мітинг на Соборну площу. Про це інформують в Instagram-спільноті міста, city-news.ck.ua.

    Поблизу Черкаської обласної держадміністрації люди влаштували мітинг проти обов’язкової вакцинації та носіння масок. Також учасники акції заявляють, що карантин незаконний.

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    Черкащани вийшли на мітинг проти вакцинації та масок (фото)
    Черкащани вийшли на мітинг проти вакцинації та масок (фото)
    Черкащани вийшли на мітинг проти вакцинації та масок (фото)
    Черкащани вийшли на мітинг проти вакцинації та масок (фото)
    Черкащани вийшли на мітинг проти вакцинації та масок (фото)
    Черкащани вийшли на мітинг проти вакцинації та масок (фото)
    Черкащани вийшли на мітинг проти вакцинації та масок (фото)

    Як повідомляють організатори мітингу, сьогодні проводять роз'яснювальний мітинг та виступають проти порушень Конституції та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

    Нагадаємо, із 12 листопада на території Черкаської області починають діяти карантинні обмеження «червоної» зони.

    Тим часом, у Миколаєві на мітингу антивакцинаторів «лікарка» закликала «вішати» тих, хто вірить у коронавірус.

    До слова, СБУ провела обшуки в антивакцинаторки, що отримує гроші від Росії.

    Як повідомлялося, антивакцинатори України та Молдови протестували з однаковими плакатами.

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    Теги: Черкаси карантин вакцинація коронавірус
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    Черкащани вийшли на мітинг проти вакцинації та масок (фото)