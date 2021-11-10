У Миколаєві на мітингу антивакцинаторів «лікарка» закликала «вішати» тих, хто вірить у коронавірус (відео)

«Лікарка» розповіла, що жодних ПЛР-тестів робити не потрібно

Жінка запевнила, що працює медиком 8 років і в жоден коронавірус не вірить

У Миколаєві пройшов мітинг проти вакцинації від коронавірусу, на якому місцева «лікарка» заявила, що жодних ПЛР-тестів робити не потрібно, а лікарів, які вірять в коронавірус, «потрібно вішати». Відповідне відео оприлюднив Володимир Забара на сторінці у Facebook.

Жінка запевнила, що працює медиком 8 років і в жоден коронавірус не вірить.

«На сайтах МОЗ та інших країн світу таких даних немає. Нам малюють картинки», – заявила вона.

Також жінка розповіла, що жодних ПЛР-тестів робити не потрібно, а лікарів, які вірять в коронавірус, «потрібно вішати».

Вона також зазначила, що її звуть Оксана Валеріївна Винник. Однак в інтернеті немає інформації, що жінка працює сімейним лікарем у Миколаєві та взагалі про це ім'я немає згадок.

Тим часом, у Черкасах на Соборній площі зібралося близько двох сотень противників вакцинації. Люди прийшли на акцію без масок, але з Конституцією України в руках, повідомляє місцеве видання.

До слова, СБУ провела обшуки в антивакцинаторки, що отримує гроші від Росії.

Як повідомлялося, антивакцинатори України та Молдови протестували з однаковими плакатами.