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    Події в Україні

    У Миколаєві на мітингу антивакцинаторів «лікарка» закликала «вішати» тих, хто вірить у коронавірус (відео)

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    &laquo;Лікарка&raquo; розповіла, що жодних ПЛР-тестів робити не потрібно - У Миколаєві на мітингу антивакцинаторів «лікарка» закликала «вішати» тих, хто вірить у коронавірус (відео)
    «Лікарка» розповіла, що жодних ПЛР-тестів робити не потрібно
    фото скріншот відео

    Жінка запевнила, що працює медиком 8 років і в жоден коронавірус не вірить

    У Миколаєві пройшов мітинг проти вакцинації від коронавірусу, на якому місцева «лікарка» заявила, що жодних ПЛР-тестів робити не потрібно, а лікарів, які вірять в коронавірус, «потрібно вішати». Відповідне відео оприлюднив Володимир Забара на сторінці у Facebook.

    Жінка запевнила, що працює медиком 8 років і в жоден коронавірус не вірить.

    «На сайтах МОЗ та інших країн світу таких даних немає. Нам малюють картинки», – заявила вона.

    Також жінка розповіла, що жодних ПЛР-тестів робити не потрібно, а лікарів, які вірять в коронавірус, «потрібно вішати».

    Вона також зазначила, що її звуть Оксана Валеріївна Винник. Однак в інтернеті немає інформації, що жінка працює сімейним лікарем у Миколаєві та взагалі про це ім'я немає згадок.

    Тим часом, у Черкасах на Соборній площі зібралося близько двох сотень противників вакцинації. Люди прийшли на акцію без масок, але з Конституцією України в руках, повідомляє місцеве видання.

    До слова, СБУ провела обшуки в антивакцинаторки, що отримує гроші від Росії.

    Як повідомлялося, антивакцинатори України та Молдови протестували з однаковими плакатами.

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    Теги: СБУ рейтинг Миколаїв вакцинація коронавірус
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    У Миколаєві на мітингу антивакцинаторів «лікарка» закликала «вішати» тих, хто вірить у коронавірус (відео)