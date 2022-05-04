Чи будуть українці з газом? Асоціація постачальників енергоресурсів попереджає владу про ризики

Платежі за газ впали до 55%, тому постачальникам не під силу вимоги «Нафтогазу України»

Ціни на газ для населення з 1 травня 2022 року не змінилися, не зважаючи на те, що 30 квітня закінчився термін дії річних фіксованих тарифів на газ. Як і раніше, ціна газу для більшості українців з травня 2022 року складає приблизно 8 грн (з ПДВ і без вартості доставки), для теплокомунального сектору – 7,42 грн за один кубометр газу (з ПДВ, без вартості доставки). Але тепер постачальники газу населенню критикують вибрану урядом модель стримування росту цін на ринку газу.

Запроваджене 29 квітня Кабінетом міністрів «Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів» несе значні загрози для ринку і споживачів, адже більшість постачальників не зможуть переукласти договори з НАК «Нафтогаз України» на запропонованих монополістом умовах. Про це йдеться у листі, який Асоціація постачальників енергоресурсів направила до Офісу президента, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики та НАК «Нафтогаз України».

В Асоціації наголошують, що «вимоги нового ПСО на ринку газу є невиконуваними для постачальників газу, адже постачальники не мають вільних обігових коштів через низьку маржу, передбачену чинними договорами з ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» (структура НАК «Нафтогаз України» – «Главком»), а також через падіння рівня розрахунку населення за спожитий газ в умовах війни до 55%. Для забезпечення банківської гарантії постачальникам необхідно залучати кредити, які отримати у банків наразі неможливо», – попереджають в Асоціації.

Окрім того, постачальники не зможуть виконати вимогу Положення щодо обмеження суми простроченої заборгованості постачальника за використаний газ, яка має не перевищувати 10% (вартості спожитого газу – «Главком»). «Зважаючи на те, що рівень розрахунку населення впав до 55% — цю вимогу витримувати буде неможливо», – йдеться у листі.

29 квітня 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив Постанову №489, що запроваджує дію нового Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Вимоги цього положення закріплюють правила відносин між усіма учасниками ринку на період з 1 травня до 30 вересня, а також є підставами для укладання договорів на закупівлю природного газу для потреб населення.

Довідка

Положення покладає спеціальні обов’язки на ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» щодо забезпечення реалізації природного газу за договорами з постачальниками природного газу побутовим споживачам. Ресурсом газу, необхідним для забезпечення виконання спеціальних обов’язків, має забезпечувати НАК «Нафтогаз України» за рахуно його дочірніх структур – «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз».

Постачальники газу не хочуть опинилися «крайніми» через неплатежі населення

Доцільно звернути увагу на те, що уряд не врахував усі поради учасників газового ринку, детально описані в «Главкомі». Експерти пропонували задля стримування росту цін визначити саме «Нафтогаз» постачальником спеціальних обов’язків (ПСО), а не усіх учасників газового ринку як це визначено вищезгаданою постановою №489.

Постанова дійсно забезпечує побутовим споживачам ціну газу не вище 8 грн за куб (без доставки). Водночас газовидобувні компанії матимуть змогу працювали з прибутками. Але в Асоціації застерігають, що «запроваджене урядом нове ПСО завершиться 30 вересня, тобто ще до початку опалювального періоду, що створює ризики його стабільного проходження. Існує об’єктивна загроза, що після завершення дії ПСО, ціна на газ зросте й постачальники не зможуть забезпечувати споживачів газом за ціною, що закладена у базовому річному тарифі», – стверджують в Асоціації постачальників енергоресурсів.

«Ми б дуже не хотіли, аби постачальники газу через проблеми неплатежів опинилися «крайніми», тобто тими, хто несе на собі всі господарсько-правові ризики нового механізму спеціальних обов’язків (ПСО). Тоді як інші учасники ринку будуть повністю «застраховані» від виникнення такої заборгованості. Це не є збалансованим підходом. Принципово важливо дотримуватися вимог Закону України «Про ринок природного газу» щодо умов запровадження спеціальних обов’язків, які не повинні бути дискримінаційними й невиконуваними», – зазначається у листі-зверненні до вищих керівників держави.

До відома: через війну Україна скоротила обсяги споживання газу, тому тепер ресурсів власного газовидобутку вистачає для потреб держави. Газом власного видобутку, собівартість якого становить близько $50 (тобто майже в 20 разів менше ніж на Українській енергетичній біржі), розпоряджається «Нафтогаз України». Згідно з законом про ринок газу, уряд зобов’язаний оприлюднити собівартість видобутку власного газу та зробити річний баланс газу. Але влада приховує собівартість, тому що в дійсності зберігає модель продажу газу населенню за ціною, значно вищою ніж собівартість його видобутку.

За даними власного джерела «Главкома», «ціна газу 3000 грн за тисячу кубометрів (це 3 грн за куб м) повністю покриває собівартість видобутку плюс всі податки, інвестиції та операційну діяльність та ще й з великим запасом на «відкати» при закупівлі обладнання».