У порту Миколаєва під обстріл потрапив танкер Сінгапуру

Російські окупанти влучили в судно касетним снарядом

3 травня снаряд російських окупантів влучив у танкер, що стояв у порту «Ніка-Тера» у Миколаєві.

За даними USM, під обстріл потрапив танкер MTM RIO Grande (танкер для перевезення олії/хімвантажів, прапор Сінгапуру, порт приписки – Сінгапур).

Вибухи були по всій береговій лінії, швидше за все, в судно влучили касетним снарядом.

Наслідки влучання в судно снаряда

Судно прийшло до порту ще до війни, на нього мали завантажити олію. Зрештою, на танкер нічого не завантажили, а вийти з акваторії він не встиг.

Зазначимо, це не перше судно, яке постраждало від російської атаки. Кілька тижнів тому суховантаж «Владимир Шарков» також зазнав обстрілу. Він знаходився на зовнішньому рейді Миколаївського порту (Банка Трутаєва), на шляху з порту Чорноморська до порту Херсона, коли в нього влучив російський снаряд. В результаті, в машинному відділенні судна почалося загоряння. У двох членів екіпажу – незначні травми. Пожежу загасили, а судно завели до Очакова. Тепер суховантаж чекає на ремонт.