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    Думки вголос

    Російські пропагандисти взяли інтерв'ю у померлої співачки Олени Образцової

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Розсилка
    Олена Образцова померла у 2015 році - Російські пропагандисти взяли інтерв'ю у померлої співачки Олени Образцової
    Олена Образцова померла у 2015 році

    Все чудово. Один тільки маленький нюанс. Співачка Олена Образцова померла чотири роки тому

    Мовою оригіналу

    Телеканал «Звезда» сообщил, что корреспондент издания побывал на похоронах журналиста Сергея Доренко и взял интервью у певицы Елены Образцовой. Удаленный сейчас материал под названием «Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе» начинается со слов «Народная артистка СССР, оперная певица Елена Образцова, которая приехала на похороны журналиста Сергея Доренко на Троекуровом кладбище, поговорила с представителями СМИ».

    Все замечательно. Одна только маленькая закозявочка.

    Певица Елена Образцова умерла четыре года назад.

    А похороны Сергея Доренко отменили.

    Кажется, победитель этого года, определенно, найден.

    Досрочно.

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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