Російські пропагандисти взяли інтерв'ю у померлої співачки Олени Образцової
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Все чудово. Один тільки маленький нюанс. Співачка Олена Образцова померла чотири роки тому
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Телеканал «Звезда» сообщил, что корреспондент издания побывал на похоронах журналиста Сергея Доренко и взял интервью у певицы Елены Образцовой. Удаленный сейчас материал под названием «Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе» начинается со слов «Народная артистка СССР, оперная певица Елена Образцова, которая приехала на похороны журналиста Сергея Доренко на Троекуровом кладбище, поговорила с представителями СМИ».
Все замечательно. Одна только маленькая закозявочка.
Певица Елена Образцова умерла четыре года назад.
А похороны Сергея Доренко отменили.
Кажется, победитель этого года, определенно, найден.
Досрочно.
Джерело: блог Аркадія Бабченка