Лавров здивував заявою про мир та дружбу з Україною

Росія не може дозволити, щоб гарантії безпеки України поширювалися на Крим, «ДНР» та «ЛНР»

Міністр закордонних справ Росії зробив чергову абсурдну заяву щодо переговорів між офіційним Києвом та Москвою.

«Щодо російсько-українських відносин, то Росія зацікавлена у мирній, вільній, нейтральній, благополучній та дружній Україні. Попри антиросійський курс нинішнього керівництва, пам'ятаємо багатовікову історію всеосяжних культурних, духовних, економічних, та й просто родинних зв'язків росіян та українців. Зв’язки ми обов'язково відновимо», – заявив Лавров у інтерв’ю агентству «Синьхуа».

Глава МЗС РФ також розповів виданню про те, що Росія має намір розширювати відповідні спеціальні економічні заходи для забезпечення роботи економіки і виконуватиме зобов'язання за міжнародними контрактами.

Він підкреслив, що Росія має намір і надалі сумлінно виконувати свої зобов'язання за міжнародними договорами щодо експорту товарів агропромислового комплексу, добрив, енергоносіїв та іншої критично важливої продукції.

За словами міністра, Росія продовжить «вивірено і адекватно» реагувати на обмеження, «керуючись завданнями підтримки стійкості російської економіки, її фінансової системи, а також інтересами вітчизняного бізнесу і всього населення».

«Сфокусуємо зусилля на роботі з дедоларизації, деофшоризації, імпортозаміщення, зміцнення технологічної самостійності. Продовжимо адаптацію до зовнішніх викликів, інтенсифікуємо програми розвитку перспективних та конкурентних галузей», – сказав Лавров.

Раніше глава російського МЗС зазначив, що Росія не може дозволити, щоб гарантії безпеки України поширювалися на Крим, «ДНР» та «ЛНР».

Раніше Лавров заявляв, що Москва та Київ у щоденному режимі за допомогою відеоконференцзв'язку обговорюють проєкт можливого договору.

Нагадаємо, Україна буде продовжувати дипломатичні переговори з Росією навіть після того, як стала відома правда про злочини військових РФ у Бучі та Маріуполі. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю польським журналістам.

За його словами, переговори з Росією повинні проходити ультиматумів, без спеціальних умов, а у форматі розмови. Оскільки це вже не діалог, тому що інший настрій у всіх.

Також дещо раніше Банкова пояснила, чому перемовини України та Росії поставили на паузу.

За словами чиновника з Офісу президента, також на переговорний процес вплинуло рішення РФ продовжити активні бойові дії у східних областях України.

Крім того, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав головні меседжі, яких домагатиметься на переговорах Україна з Росією у Туреччині.