Одіозний російський співак заступився за теорію плоскої Землі (відео)



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Російський співак Юрій Лоза заступився за теорію плоскої Землі

Адепти Товариства плоскої Землі вважають, що планета Земля – це плоский диск

Російський співак Юрій Лоза заступився за теорію плоскої Землі. Він навів чотири «аргументи» на підтримку теорії в бесіді з журналістами.

Лоза є прихильником теорії плоскої Землі. За його словами, основні доводи він почерпнув у книзі Еріка Дюбе «200 доказів того, що Земля не куля». Музикант зазначив, що він знаходить підтвердження теорії у власному житті.

Лоза пояснив, що у геодезистів немає такого поняття як кругла Земля, в чому він переконався під час навчання на географічному факультеті в Казахському державному університеті. «Всі ці формули геодезичні, коли ви берете з якоїсь точки знімаєте показання якісь, по формулі обчислюєте відстань, і ніхто не бере поправки на круглу Землю», – зазначив Лоза.

Також музикант заявив, що моряки ніколи не користуються глобусом. Йому розповів це тесть, який «провів» в морі 32 роки. «У жодній компанії не стоїть глобус. Жоден капітан в світі не розраховує свій маршрут, якісь там по фарватеру свої рухи по глобусу – тільки за картками плоскої Землі. Тому що, якщо плисти по глобусу, то попливеш невідомо куди», – навів другий аргумент Лоза.

Він також додав, що літаки літають тільки по прямій і тільки в північній півкулі, «як ніби летять по плоскій землі». Ще одним доказом музикант вважає той факт, що на всіх новітніх навігаційних інтернет-ресурсах немає переміщень літаків і кораблів в Південній півкулі.

Останнім аргументом, на думку Лози, можна вважати клімат на полюсах. Він заявив, що в разі, якби Земля мала круглу форму, середньорічна температура на Північному і Південному полюсах не могла б відрізнятися на 20 градусів. За його словами, такого не може бути, «якщо Земля рівновіддалена від Сонця в звичайній версії».

Адепти Товариства плоскої Землі вважають, що планета Земля – це плоский диск.

Час від часу Лоза потрапляє у різні скандали через свої висловлювання.