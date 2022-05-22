Росія заборонила в'їзд до країни п'яти померлим американцям

Росія внесла до санкційного списку, який передбачає заборону в'їзду до країни, п'ятеро померлих осіб

До російського санкційного «чорного списку» включено щонайменше п’ятеро вже померлих громадян Сполучених Штатів Америки, на яких все одно діє заборона на в'їзд до Росії. Про це свідчить сам список, оприлюднений 21 травня МЗС РФ.

Цікаво, що російський уряд знає про їхню смерть, але вважає за необхідне зберегти санкційний режим. Серед 963 підсанкційних американців біля імен п'яти людей стоїть позначка «померлий».

МЗС РФ в офіційному поясненні зазначає, що щодо них діє «заборона в'їзду (до Росії) на постійній основі», хоча не зрозуміло, з якою метою померла людина мала б поїхати до Росії.

В'їзд заборонили екссенатору Джону Маккейну (помер у 2018 році), ексконгресвумен Елсі Гастінгс (померла у 2021 році), колишньому першому заступнику директора ЦРУ Меліссі Дріско, екссудді Стівену О'Нілу, а також колишньому військовослужбовцю США.

Нагадаємо, що до «чорного списку» Росії також потрапили президент США Джо Байден, державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Відомо, що у суботу, 21 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги на $40 млрд. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої країни.