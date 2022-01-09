У Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії: перші подробиці

Перемовини були «складні, але ділові»

У Женеві ввечері 9 січня завершився перший раунд переговорів США і Росії щодо «гарантій безпеки». Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков назвав зустріч складною, але діловою. Про це повідомляє «РИА Новости».

«Розмова була складна, але ділова, ми занурилися в матерію майбутніх справ», – сказав Рябков за підсумками зустрічі.

За його словами, завтра, 10 січня, на наступному раунді переговорів сторони не будуть витрачати час даремно.

Російський дипломат також висловив оптимізм щодо нової зустрічі.

Нагадаємо, у Женеві заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков відзначився скандальною заявою. Представник Москви перед перемовинами порадив Північноатлантичному альянсу «збирати манатки». Начебто НАТО слід повертатись до стандартів 1997 року.

Як відомо, сьогодні в Женеві США та Росія провели перший раунд переговорів щодо гарантій безпеки.

Напередодні стало відомо, що США не розглядають питання скорочення чисельності військ у Європі напередодні переговорів Росії і США про гарантії безпеки.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

До слова, генсек НАТО заявив, що жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде.

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