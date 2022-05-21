Санкції проти США: Росія оприлюднила «чорний список» небажаних гостей

«Ворожі» дії Вашингтона продовжать отримувати «належну відсіч»

Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало список громадян Сполучених Штатів, що підпадають під санкції, та яким заборонено в'їзд на територію РФ. До «чорного списку» зокрема потрапили президент США Джо Байден, державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Під персональні санкції з боку РФ потрапили також син президента США Хантер Байден, директор американського ЦРУ Вільям Бернс, генпрокурор США Меррік Брайан Гарленд та ще низка високопоставлених осіб.

«Ми підкреслюємо, що ворожі дії Вашингтона продовжать отримувати належну відсіч. Контрсанкції Росії є вимушеними та вони спрямовані на те, щоб змусити правлячий американський режим, який намагається нав'язати неоколоніальний «заснований на правилах світовий порядок» решті світу, змінити свою поведінку, визнавши нові геополітичні реалії», — заявили в МЗС Росії, коментуючи відповідні санкції проти США.

У міністерстві додали, що Росія «не прагне конфронтації та відкрита до чесного взаємно шанобливого діалогу», відокремлюючи американський народ від влади США, яка «розпалює русофобію».

Тим часом у суботу, 21 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги на $40 млрд. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої країни.

Байден після позитивного голосування Сенату за пакет допомоги для України анонсував передачу нашій державі додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання

9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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