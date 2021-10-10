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    Російський мільярдер розповів, що Путін живе на дачі із величезним басейном

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    Як свідчить розслідування Навального,&nbsp;в палаці в Геленджику у Путіна також є басейн, але 25-метровий - Російський мільярдер розповів, що Путін живе на дачі із величезним басейном
    Як свідчить розслідування Навального, в палаці в Геленджику у Путіна також є басейн, але 25-метровий
    Фото: navalny.com

    Сергій Пугачов розказав, що домівка президента РФ розташована на Рубльовці

    Президент Російської Федерації Володимир Путін живе на дачі в Ново-Огарьово Одинцовського району Московської області. Цю місцевість називають Рубльовкою.

    На дачі був басейн довжиною 50 метрів, і російський лідер в ньому досі плаває, розповів колишній друг Путіна, ексчлен російської Ради Федерації та бізнесмен-мільярдер Сергій Пугачов в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє видання «Гордон».

    Бізнесмен додав, що це він підібрав Путіну дачу в Ново-Огарьово.

    «...Я не знав, але це виявилася дача мучениці Єлизавети Федорівни та великого князя Сергія. Я цього не знав, тому що вона була напівзруйнована... він і зараз там живе, звичайно», – поділився ексдруг глави РФ.

    Мільярдер також розповів, як лідер Росії оцінив дачу, коли він його туди привіз. «Супер, мені подобається, тут басейн 50 метрів», – озвучив Пугачов слова Путіна.

    Бізнесмен стверджує, що також подарував президенту 162 гектари землі на Рубльовці – підписав дарчу.

    «...Прям дарчу підписав. Тому що у нього резиденція була дуже маленька. Він каже: «А раптом там снайпери?». Я кажу: «Ідею зрозумів – забирай», – сказав колишній друг Путіна.

    Як пояснює «Вікіпедія», Ново-Огарьово – це державна резиденція вищих урядових осіб Росії, розташована поблизу села Усово.

    Раніше Фонд боротьби з корупцією оприлюднив розслідування про так званий палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком у Краснодарському краї.

    Нагадаємо, раніше радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець розповів, що президент Росії Володимир Путін боїться свого найближчого оточення, у якого в розпорядженні є і «Новачок», й інші речі. Тому він дуже часто з собою на публічні заходи та зустрічі носить закриту чашку.

    На думку розвідника, президент РФ Володимир Путін, ймовірно, хворіє на рак. Зараз він підтримує здоров'я за допомогою терапії.

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    Теги: Путін КДБ розслідування президент речі рак басейн
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    Російський мільярдер розповів, що Путін живе на дачі із величезним басейном