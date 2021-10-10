Шукач історичних цінностей підірвався у лісі на старому артилерійському снаряді

53-річний житель Рівного під час пошуків історичних цінностей натрапив на артилерійський снаряд минулих війн

53-річний житель Рівного під час пошуків історичних цінностей натрапив на артилерійський снаряд минулих війн

Чоловік приїхав до Чернівецької області у пошуках скарбів

У Чернівецькій області внаслідок підриву на старому артилерійському снаряді загинув чоловік з Рівного. Він шукав у лісі історичні цінності. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

Інцидент стався біля села Добринівці. Про загибель чоловіка правоохоронцям повідомив його товариш.

«Попередньо правоохоронці встановили, що 53-річний житель Рівного під час пошуків історичних цінностей натрапив на артилерійський снаряд минулих війн і підірвався на ньому», – сказано в повідомленні.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою «нещасний випадок». Триває розслідування.

Раніше в Івано-Франківській області, у місті Калуш, учасник АТО Анатолій Новічонок підірвав себе гранатою.

До слова, у середині серпня чоловік увірвався до будівлі СБУ в Черкасах і погрожував вибухом.

Як відомо, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.

Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

ЗМІ повідомили, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину. Чоловіку призначено психіатричну експертизу.

Друзі розповіли про страшний діагноз затриманого в Кабміні учасника АТО.