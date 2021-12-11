Торнадо у США забрав життя понад 50 осіб (відео)

Влада продовжує пошуки жертв стихії та підраховує збитки

Як мінімум 50 людей могли загинути через торнадо, який обрушився на американський штат Кентуккі минулої ночі. Про це повідомив губернатор штату Енді Бешир в ефірі CBC.

«На нашу думку, число загиблих у результаті цього інциденту перевищить 50 осіб, можливо воно наблизиться до 70 або 100», – оголосив Бешир.

Крім того, відомо, що три особи загинули при двох торнадо в штаті Теннессі. Як передає телеканал WMC, один торнадо обрушився на округ Обіон і забрав життя однієї людини. Через інше торнадо в окрузі Лейк загинули двоє. Також є інформація про постраждалих.

У місті Монетт штату Арканзас торнадо обрушився на будинок престарілих. За різними даними, там загинули від однієї до двох осіб, ще кілька постраждали. Повідомлялося про десятки людей під завалами.

Ураган розбушувався і в Едвардсвіллі штату Іллінойс. Там десятки людей опинилися під завалами через часткове обвалення складу онлайн-рітейлера Amazon.

Раніше в п'ятницю американські метеорологи попередили про можливість торнадо в ряді округів у штатах Арканзас, Кентуккі і Іллінойс.

Нагадаємо, що негода вирувала і в Україні. Через сильний вітер знеструмленими залишаються 55 населених пунктів у Житомирській, Чернігівській та Київській областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 10 грудня в Україні внаслідок погіршення погодних умов без світла залишилися 107 населених пунктів. Через що спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач.

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