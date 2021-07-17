Стало відомо, як проголосували громадяни Молдови на дільницях, відкритих в Україні

На ділянки відкриті в Україні прийшло 473 виборця

В рамках парламентських виборів в Молдові, на території України було відкрито дві виборчі дільниці

Понад 60% голосів громадян Республіки Молдова, які прийшли на виборчі дільниці відкриті на території України, були віддані за проєвропейську партію Майї Санду – Партію Дії та Солідарності, передає «Главком».

Згідно з даними Центральної виборчої комісії Республіки Молдова, на дільниці відкриті в Україні прийшло 473 виборці. 470 голосів були визнані дійсними, а три голоси – анульовані.

Із загальної кількості голосів, 297 (63,2%) були віддані за Партію Дії та Солідарності, в той час, як Блок комуністів і соціалістів підтримали лише 96 виборців – 20,4%.

За блок «Ренато Вусатий» проголосувало 23 виборці, а за парію «ШОР» – 16 осіб.

Платформу «Гідність і правда» підтримало 7 осіб, а Партію «Вдома будуємо Європу» – 6 виборців.

Демократична партія Молдови отримала 5 голосів, Партія «Демократія дому» – 4 голоси, «Громадянський конгрес», Партія національної єдності та Альянс за об’єднання румунів – по три голоси, а Партія розвитку і об’єднання Молдови – 2 голоси.

Ще п’ять виборчих конкурентів: Екологічна партія зелених, Рух професіоналів «Speranţa-Надія», Партія регіонів, Патріоти Молдови та Партія змін отримали по одному голосу.

Відзначимо, що в рамках парламентських виборів в Молдові, на території України було відкрито дві виборчі дільниці – в Києві та Одесі.

Нагадаємо, президент Молдови Мая Санду визначила п’ять пріоритетів зовнішньої політики республіки до 2022, серед них і співпраця з Україною та Румунією в рамках підтримки регіональної безпеки.