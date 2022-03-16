Санкції в дії: російський аеропорт Шереметьєво змушений закрити два міжнародні термінали

Аеропорт призупинив усі свої інвестиційні проєкти

Російський аеропорт Шереметьєво у зв'язку зі зниженням завантаження та кількості рейсів з 15 березня тимчасово закрив два міжнародні термінали E і D, припинив використання третьої злітно-посадкової смуги, а також призупинив усі свої інвестиційні проєкти. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Також змінено графік руху міжтермінальних поїздів: між станціями «Шереметьєво 1» та «Шереметьєво 2» курсуватиме лише один із двох поїздів. Також аеропорт істотно скоротить невиробничі витрати і оптимізує техпроцеси. Ці заходи діятимуть до відновлення обсягу пасажирських перевезень та інтенсивності злітно-посадкових операцій.

Євросоюз після початку російського вторгнення в Україну ухвалив санкції проти російської авіагалузі, які практично позбавляють окупаційні авіакомпанії можливості використовувати європейські літаки. Нові поставки, техобслуговування та страхування всіх бортів заборонені, вже здані в лізинг літаки за старими контрактами мають бути повернені лізингодавцю протягом місяця.

Вже з 26 лютого ЄС заборонив нове постачання запчастин, а також техобслуговування, підтримку та страхування російських літаків. Всі літаки російського авіапарку частково або повністю залежать від імпортних комплектуючих.

Нагадаємо, у Росії можуть повністю зупинитися авіаперевезення, оскільки російські авіакомпанії не зможуть обслуговувати та ремонтувати літаки. Про це заявила аналітик американської інвесткомпанії Jefferies Group Шейла Кахьяоглу.

До слова, дефолт для Росії може наступити вже завтра через невеликий борг. Раніше, Європа посилює авіаційні санкції проти Росії. Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.