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СБУ: російські студенти системно вивчають хакерство під контролем ФСБ РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
СБУ: російські студенти системно вивчають хакерство під контролем ФСБ РФ
За останні два роки великої війни СБУ вдалося зафіксувати й відбити 9 тис кібератак – по 4,5 тис за кожен рік відповідно
фото з відкритих джерел

Російських студентів під час навчання залучають до створення програмних засобів, вивчення енергетики та водопостачання різних країн

Росія розвиває й масштабує цілу систему кіберагресії на національному рівні. До неї залучають студентів російських вищих навчальних закладів. Про це повідомив керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв’ю для Forbes. 

За інформацією Вітюка, у СБУ є документи, які свідчать про запровадження цілої системи масштабування кіберагресії на національному рівні РФ, – щонайменше, вона існує з 2016 року. У межах державної ініціативи офіцери-резервісти ГРУ й ФСБ навчають студентів кібернаступальних дій у відповідних технічних чи військових вишах. Після навчання здібних студентів можуть брати на роботу в урядові розвідувальні органи чи до спецслужб. 

«У жодній іншій країні світу немає такого, щоб людей системно вчили бути хакерами. Росія почала з вишів, із часом дійде й до шкіл», – пояснив Вітюк. 

Російських студентів під час навчання, наприклад, залучають до створення програмних засобів, вивчення систем логістики, енергетики та водопостачання різних країн та України, зокрема. Керівник департаменту кібербезпеки додав, що інвестиції в російські кібератаки сягають мільярди рублів. І сума продовжує зростати. 

За словами Вітюка, за останні два роки великої війни СБУ вдалося зафіксувати й відбити 9 тис кібератак – по 4,5 тис за кожен рік відповідно. 

Нагадаємо, розвідка отримала доступ до серверів міноборони Росії. Розвідники заволоділи документами, які циркулювали між тисячами структурних одиниць ворожого відомства.

Стало відомо, що СБУ за останні два роки нейтралізувала майже 10 тис. кібератак. Розвідінформація, зібрана кіберметодами, допомагає СБУ проводити унікальні спецоперації. 

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Теги: росія інвестиції студенти документи навчання водопостачання Forbes

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