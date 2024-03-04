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Глава МАГАТЕ зустрінеться з Путіним, щоб обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава МАГАТЕ зустрінеться з Путіним, щоб обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС
Гроссі заявив, що на зустрічі з Путіним може йтися про різні питання, не лише пов’язані із Запорізької АЕС
фото з відкритих джерел

МАГАТЕ хоче дізнатися офіційну позицію Росії та її бачення щодо того, чи буде атомна електростанція запущена в роботу

Гендиретор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 5 березня зустрінеться з президентом РФ Владіміром Путіним, у ході якої, зокрема, планує дізнатися його бачення щодо подальшої роботи та забезпечення безпеки Запорізької АЕС. Про це Гроссі повідомив під час пресконференції у Відні, передає Reuters.

«Для мене дуже важливо мати можливість обговорити з ним (Путіним – «Главком») деякі технічні моменти. Звичайно, я був на станції та обговорював деякі питання. І я хочу скласти враження щодо того, які є плани щодо неї, та мати змогу обговорити деякі важливі моменти», – прокоментував Гроссі те, що він хоче донести Путіну під час зустрічі у другу річницю захоплення Росією Запорізької АЕС.

Гроссі додав, що «дуже важливо продовжувати цей діалог на високому рівні з обома воюючими сторонами».

Також Гроссі додав, що на такій зустрічі високого рівня можуть обговорюватися різні питання, не лише пов’язані із Запорізької АЕС. Але що стосується атомної електростанції, то очільник МАГАТЕ хоче дізнатися офіційну позицію Росії та її бачення щодо того, чи буде атомна електростанція запущена в роботу, чи ні.

За словами глави МАГАТЕ, зустріч з Путіним спрямована передусім на те, щоб «Росія офіційно поінформувала щодо цих питань».

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідав Запорізьку АЕС з метою оцінки ситуації на окупованій росіянами станції.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні візиту керівника агентства на Запорізьку АЕС.

До слова, біля окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі цього тижня було чути вибухи та стрілянину.

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Теги: МАГАТЕ путін Запорізька АЕС росія президент

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