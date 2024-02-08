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СБУ: «За останні два роки нейтралізовано майже 10 тис. кібератак»

Катерина Іванова
glavcom.ua
СБУ: «За останні два роки нейтралізовано майже 10 тис. кібератак»
Ілля Вітюк – начальник Департаменту кібербезпеки СБУ
фото: СБУ

Кібервійна є окремим виміром нинішньої військової агресії проти України

Розвідінформація, зібрана кіберметодами, допомагає СБУ проводити унікальні спецоперації. Про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки.

«Ми діємо проактивно: проникаємо глибоко до систем ворога. Наша основна мета – отримати важливу розвідувальну інформацію, яка потім використовується у топових спецопераціях СБУ. Це і ліквідації воєнних злочинців, і ураження військових об’єктів та інфраструктури, що працює на російський ВПК, та інші. У багатьох спецопераціях СБУ сьогодні присутній кіберкомпонент», – пояснив Ілля Вітюк.

Крім того, за його словами, зібрана розвідінформація передається Силам оборони або ж міжнародним партнерам, якщо це стосується, наприклад, спроб уникнення санкцій з боку РФ. Таким чином СБУ перешкоджає росії налагодити нові ланцюжки постачання, щоб продовжувати війну проти України.

Ілля Вітюк зазначив, що ДКІБ застосовує гнучкий підхід до протидії кіберзагрозам, оскільки їх кількість за період повномасштабної війни зросла втричі. Так, за останні 2 роки СБУ нейтралізувала майже 10 тис. кібератак.

«Це результат поєднання оперативних і технічних заходів, співпраці з міжнародними партнерами», – зазначає він.

Керівник ДКІБ СБУ також акцентує, що оскільки кібервійна є окремим виміром нинішньої військової агресії РФ проти України, то і відповідальність за кібератаки на цивільні об’єкти критичної інфраструктури також мають розцінюватися не інакше, як воєнні злочини.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала нові «схеми для ухилянтів», серед підозрюваних – депутат з Прикарпаття.

«За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та організувати втечу за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» ділки оцінювали до 10 тис. американських доларів, залежно від терміновості та способу нелегального виїзду», – повідомляють правоохоронці.

Також СБУ відреагувала на розслідування Bihus.Info щодо стеження за журналістами.

Стало відомо, що СБУ займалася отруєнням гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо та замахом на колишнього нардепа Олега Царьова

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Теги: СБУ кібератака

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