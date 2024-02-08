СБУ: «За останні два роки нейтралізовано майже 10 тис. кібератак»

Кібервійна є окремим виміром нинішньої військової агресії проти України

Розвідінформація, зібрана кіберметодами, допомагає СБУ проводити унікальні спецоперації. Про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки.

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«Ми діємо проактивно: проникаємо глибоко до систем ворога. Наша основна мета – отримати важливу розвідувальну інформацію, яка потім використовується у топових спецопераціях СБУ. Це і ліквідації воєнних злочинців, і ураження військових об’єктів та інфраструктури, що працює на російський ВПК, та інші. У багатьох спецопераціях СБУ сьогодні присутній кіберкомпонент», – пояснив Ілля Вітюк.

Крім того, за його словами, зібрана розвідінформація передається Силам оборони або ж міжнародним партнерам, якщо це стосується, наприклад, спроб уникнення санкцій з боку РФ. Таким чином СБУ перешкоджає росії налагодити нові ланцюжки постачання, щоб продовжувати війну проти України.

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Ілля Вітюк зазначив, що ДКІБ застосовує гнучкий підхід до протидії кіберзагрозам, оскільки їх кількість за період повномасштабної війни зросла втричі. Так, за останні 2 роки СБУ нейтралізувала майже 10 тис. кібератак.

«Це результат поєднання оперативних і технічних заходів, співпраці з міжнародними партнерами», – зазначає він.

Керівник ДКІБ СБУ також акцентує, що оскільки кібервійна є окремим виміром нинішньої військової агресії РФ проти України, то і відповідальність за кібератаки на цивільні об’єкти критичної інфраструктури також мають розцінюватися не інакше, як воєнні злочини.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала нові «схеми для ухилянтів», серед підозрюваних – депутат з Прикарпаття.

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«За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та організувати втечу за кордон на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» ділки оцінювали до 10 тис. американських доларів, залежно від терміновості та способу нелегального виїзду», – повідомляють правоохоронці.

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