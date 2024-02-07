Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака РФ: спільки повітряних цілей знищили Збройні сили України

Христина Петренко
glavcom.ua
Атака РФ: спільки повітряних цілей знищили Збройні сили України
Повітряні Сили та Сили оборони знищили 44 повітряні цілі
фото ілюстративне

Військами противника застосовано 64 засоби повітряного нападу

Вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Про це інформує Командування Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією відомства, загалом військами противника застосовано 64 засоби повітряного нападу:

  • 20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим);
  • 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);
  • 4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);
  • 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ.);
  • 5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – РФ.).

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

  • 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крилаті ракети «Калібр»;
  • 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
Атака РФ: спільки повітряних цілей знищили Збройні сили України фото 1

«У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, біля Києва сили ППО збили близько 20 ракет. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години.

Читайте також: Масована атака по Україні: що відомо на цю мить (оновлюється)
Теги: Повітряні сили ЗСУ балістичні ракети авіація ЗСУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3
Чи дійсно росіяни випускають менше ракет, бо їх не вистачає?
15 сiчня, 15:33
Спецназ б’є людей палицями та застосовує сльозогінний газ
У Башкортостані ОМОН розганяє багатотисячний мітинг на підтримку засудженого активіста (відео)
17 сiчня, 10:08
Внаслідок успішної роботи хакерів у великого інтернет-провайдера «Акадо-телеком» стався збій
Хакери атакували провайдера, що забезпечує роботу Кремля
23 сiчня, 13:06
Міноборони планує посилити контроль за закупівлями для війська
Міноборони пояснило, хто контролюватиме закупівлі для війська
24 сiчня, 16:42
Хусити завдали удару по військовому кораблю США
Хусити завдали удару по військовому кораблю США
29 сiчня, 22:50
Ведучий оголосив про рішення мобілізуватись під час ефіру у телемарафоні
«Мій останній ефір»: ведучий СТБ долучився до Збройних сил України
2 лютого, 19:22
Узяті в полон російські десантники розповіли, що «їм тільки й встигли повідомити, що на них роблять «накат»
ЗСУ взяли у полон елітних російських десантників: деталі спецоперації
30 сiчня, 08:15
Георгіце зазначив, що зараз усі європейські країни мають замислитися про підготовку населення до ймовірної агресії Путіна
Генштаб Румунії назвав країну, на яку Росія планує напасти після України
31 сiчня, 21:56
Південні контрнаступи ЗСУ координували заступники Залужного
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів
5 лютого, 10:36

Події в Україні

Атака РФ: пошкоджено будинок свекрухи нардепки Стефанишиної
Атака РФ: пошкоджено будинок свекрухи нардепки Стефанишиної
На Львівщині виявлено уламки ракети, яка не здетонувала (фото)
На Львівщині виявлено уламки ракети, яка не здетонувала (фото)
Атака РФ: спільки повітряних цілей знищили Збройні сили України
Атака РФ: спільки повітряних цілей знищили Збройні сили України
Обстріл Дрогобича: стало відомо про влучання
Обстріл Дрогобича: стало відомо про влучання
Обстріл Миколаєва: з'явилися кадри наслідків (фото, відео)
Обстріл Миколаєва: з'явилися кадри наслідків (фото, відео)
Атака РФ на столицю: Боррель провів ранок в укритті
Атака РФ на столицю: Боррель провів ранок в укритті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
20K
Скільки росіян вважають початок війни помилкою: результати опитування
9583
Консерви для чиновників із Києва: зловмисники привласнили кошти із бюджету
9123
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
7705
Лукашенко заробляє мільйони доларів завдяки Британії – ЗМІ
7126
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, четверо загиблих (оновлюється)

Новини

Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Сьогодні, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Сьогодні, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Вчора, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua