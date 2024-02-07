Атака РФ: спільки повітряних цілей знищили Збройні сили України

Військами противника застосовано 64 засоби повітряного нападу

Вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Про це інформує Командування Повітряних сил ЗСУ.

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За інформацією відомства, загалом військами противника застосовано 64 засоби повітряного нападу:

20 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ.);

5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. – РФ.).

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

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26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети «Калібр»;

15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

«У відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, біля Києва сили ППО збили близько 20 ракет. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години.