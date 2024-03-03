Міністр спорту РФ розповів, чи поїдуть росіяни на Олімпіаду

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Міністр спорту Росії Олег Матицин заявив, що росіяни виступлять на Олімпіаді у нейтральному статусі.

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«Президент Росії доручив Міністерству спорту, Олімпійському комітету Росії розібратися з цією ситуацією, сформувати пропозицію щодо участі наших атлетів в Олімпійських іграх.

Я думаю, що найближчим часом ми уважно вивчимо всі обставини разом зі спортивними федераціями, зі спортсменами, з тренерами, з олімпійським комітетом і рекомендуватимемо спортсменам. Вони в будь-якому випадку візьмуть участь як нейтральні спортсмени.

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Але я вважаю, що, яке б рішення вони не ухвалили, нам треба дбайливо ставитись до цього надбання. Я маю на увазі спортсменів та тренерів. І з повагою ставитись до їхніх рішень», – сказав міністр спорту РФ.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.