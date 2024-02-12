«Щоб всі в Росії горіли, як горіли мої діти»: похорон родини з Харкова, яка загинула під час атаки РФ

Найменшому загиблому хлопчику було 10 місяців

У Харкові попрощалися з сім'єю Путятіних, які загинули вночі 9 лютого у власних оселях через атаку росіян. Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку. У мережі з'явились щемливі кадри з їхнього похорону, де жінка голосить над могилами своїх рідних:

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«Я ніколи їм не пробачу за моїх дітей та внуків! Хай горить Росія, як згоріли мої діти. Чим вони завинили перед вами? Кожен, хто підтримує війну – хай всі горять. Я сама народилась у Росії! Ніколи не прощу!», – сказала жінка.

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Родичі, друзі, колеги, однокласники, друзі, сусіди провели в останню путь 35-річну Ольгу, 38-річного Григорія та їхніх синів – семирічного Олексія, Михайла, якому скоро мало б виповнитися чотири роки, та 10-місячного Павла. Наймолодшого хлопчика поховали в одній могилі з мамою.

Як раніше повідомлялось, загибла жінка була прокурором, з 2016 року була у декретній відпустці.

Нагадаємо, що в ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу. В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики). В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік. Згодом стало відомо, що ворог поцілив у нафтобазу в Харкові.