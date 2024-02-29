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Як Кремль готується до похорону Навального: фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як Кремль готується до похорону Навального: фото
Довкола храму розклеєні плакати про заборону аудіо- та відеозапису, встановлено камери відеоспостереження над вівтарем
фото: Sota

Відспівування вбитого політика Олексія Навального відбудеться 1 березня

У церкві ікони Божої Матері «Втамуй моя печалі» у Мар'їно,  де відспівуватимуть убитого російського опозиційного політика Олексія Навально, влада заборонила зйомку, а також встановлено глушилки зв'язку та загородження.  Про це повідомляє російське видання Sota.

Як Кремль готується до похорону Навального: фото фото 1

Довкола храму розклеєні плакати про заборону аудіо- та відеозапису, встановлено камери відеоспостереження над вівтарем та вивішені (імовірно) глушилки зв'язку на прилеглих ліхтарях. 

На підступах до храму облаштовані поліцейські загородження. Біля входу на цвинтар у Борисові, де поховають Навального, виставлено поліцейську охорону, яка перевіряє паспорти, вимагає пояснити причину візиту та проводить особисті огляди нібито задля запобігання терактам. Біля цвинтаря також виставлено автозак і блукають співробітники політичної поліції, Центру «Е», у цивільному.

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Відспівування вбитого політика Олексія Навального відбудеться 1 березня о 14:00 у церкві біля метро Мар'їно. О 16:00 розпочнеться поховання на цвинтарі у Борисові – на протилежному від церкви боці річки.

Команда Навального заявила, що транслюватиме прощання, а також закликала жителів інших міст вшанувати пам'ять Навального біля його меморіалів о 19:00 за місцевим часом кожного міста.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

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Теги: росія Олексій Навальний похорон

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