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    Президент Сербії висловив готовність застосувати армію в Косові

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    Сербія готова застосувати армію для захисту своїх громадян у Косові - Президент Сербії висловив готовність застосувати армію в Косові
    Сербія готова застосувати армію для захисту своїх громадян у Косові
    фото: Marko Djurica / Reuters

    Белград поки не має наміру вводити війська в Косове, проте зробить це, «якщо продовжаться погроми населення»

    Сербія готова застосувати силу, щоб захистити своїх громадян у Косові. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучіч, повідомляє «Риа Новости».

    «Сербія не піднімала армію і поліцію, це дуже важливо. Сербія підвищила готовність армії і поліції. Сербія не увійшла на територію Косова не тому, що ми не вважаємо Косово і Метохію своєю територією, а тому що відповідно до угоди в Куманові від 1999 року і всіма рішеннями після нього... Ми не маємо права цього робити», – сказав Вучіч.

    Він додав, що підтвердив відсутність планів вводити війська в Косово в телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

    «Ми не хочемо ставити світ під загрозу жодним чином. Нам мир найбільше потрібний. Ми будемо чекати вас 24 години, щоб ви як НАТО відреагували (на ситуацію, – ред.). І тільки якщо після цього продовжаться погроми нашого населення, Сербія відреагує та не допустить того, що було у 1990-х і у 2004 році», – підкреслив Вучіч.

    Напередодні ЄС закликав Белград і Приштину до мирного врегулювання конфлікту в Косово.

    Як відомо, колишній сербський автономний край Косово проголосив незалежність 2008 року в односторонньому порядку. Більшість країн Європейського Союзу, також Сполучені Штати Америки й Канада відразу визнали незалежну державу.

    Натомість Сербія досі вважає Косово частиною своєї території. Україна не визнала Косово, так само й Росія і Китай.

    Також Вйоса Османі, кандидатка від лівонаціоналістичного руху «Самовизначення» (Vetevendosje), обрана президенткою Косова.

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    Теги: НАТО армія Сербія військові Косово погроми
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    Президент Сербії висловив готовність застосувати армію в Косові