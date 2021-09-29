Білорусь припиняє надавати правову допомогу Україні

Білоруський прокурор заявив, що Польща, країни Балтії та Україна «ігнорують взяті на себе міжнародні зобов'язання»

Влада Білорусі призупинила співпрацю у сфері міжнародної правової допомоги з Україною, а також із Польщею та країнами Балтії. Про це повідомляє «Белта».

«Є міжнародна правова договірна база. Вона на сьогодні має юридичну силу. Ми констатуємо, що Польща, країни Балтії, Україна фактично ігнорують взяті на себе міжнародні зобов'язання практично по всіх злочинах, у тому числі пов'язаних з корупцією. Ми цю ситуацію вивчаємо, аналізуємо», – заявив він.

Він підкреслив, що білоруська сторона на умовах взаємності також поки призупинила роботу за деякими матеріалами, що надійшли з цих країн.

«Аналізуємо ситуацію. Йдеться про те, щоб надалі ініціювати якісь консультації, щоб внести ясність, чи потрібні взагалі подібного роду договори, якщо вони не виконуються», – додав Швед.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує відкрити фронт з Україною.

Раніше Лукашенко та президент Росії Володимир Путін обговорили розміщення військ НАТО в Україні та вирішили, що будуть приймати відповідні дії разом.

Того ж дня МЗС відреагував на заяви Лукашенка про «бази НАТО» в Україні.

Додамо, що попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації.