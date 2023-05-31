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Сербські злочинці допомогли сину російського посадовця уникнути екстрадиції – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сербські злочинці допомогли сину російського посадовця уникнути екстрадиції – WSJ
Під час втечі Усс як мінімум один раз змінив автомобіль та перетнув кілька кордонів
фото з відкритих джерел

Сербське злочинне угруповання допомогло Уссу втекти з Італії, де він очікував на екстрадицію

Сербське злочинне угруповання допомогло сину колишнього губернатора Красноярського краю Артему Уссу втекти з Італії, де він очікував на екстрадицію в США. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, під час втечі Усс як мінімум один раз змінив автомобіль, а також перетнув кілька кордонів. До Москви він вилетів із Сербії.

Також джерела видання стверджують, влада Італії не вважає, що російські спецслужби брали безпосередню участь у втечі Усса, оскільки побоювалися, що за їхніми агентами може вестись стеження.

La Repubblica писала, що італійські слідчі встановили особи чотирьох чи п'яти осіб, які допомогли Уссу втекти. Загалом, за даними видання, у втечі сина колишнього губернатора брали участь шість-сім осіб. За версією слідства, вони допомогли йому за кілька годин дістатися з Мілана до Трієста, змінивши на шляху кілька машин, після чого він вирушив через Словенію до Сербії, звідки, ймовірно, відлетів до Росії.

Нагадаємо, міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті наказав заморозити активи Артема Усса – сина губернатора Красноярського краю РФ, який розшукується в США через порушення санкцій та відмивання коштів.

До слова, в жовтні 2022 року прокуратура США звинуватила п’ятьох росіян та двох трейдерів венесуельської державної нафтової компанії Petroleos de Venezuela в обході санкцій та участі у схемі з контрабанди венесуельської нафти до Росії та Китаю. Серед обвинувачених – Артем Усс (син губернатора Красноярського краю), був заарештований в Італії. Йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Теги: Сербія втеча екстрадиція росіяни

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