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Росія знайшла безпілотник з написом «Слава Україні» біля кордону з Україною

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія знайшла безпілотник з написом «Слава Україні» біля кордону з Україною
У Курську область залетів безпілотник із написом «Слава Україні»
фото з відкритих джерел

Невідомий БПЛА знайшли за 61 кілометр від державного кордону

У Курській області знайшли безпілотник із написом «Слава Україні». Про це у неділю, 7 травня, повідомляє російське медіа Baza.

Як пишуть російські журналісти, БПЛА знайшли за 61 кілометр від кордону з Україною, в районі села Полозівка. Примітно, що на крилі у нього помітили напис «Слава Україні», проте інших розпізнавальних знаків на ньому немає.

Біля БПЛА виставили охорону, фото літального апарату в мережі не публікують.

Днем раніше, 6 травня, губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про обстріл регіону та звинуватив у цьому Збройні Сили України.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 7 травня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Росіяни заявляють про атаку безпілотників, над півосторовом працювали сили протиповітряної оборони.

До слова, у Криму 6 травня окупанти заявили про «збиті українські балістичні ракети».

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Теги: окупанти обстріл безпілотник роман росіяни

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