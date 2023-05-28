Росіяни повідомляють про чергову «атаку» на нафтопереробний завод неподалік кордону з Україною

Ільський нафтопереробний завод «атакували» безпілотники,

Сьогодні, 28 травня, у Краснодарському краї Росії, який межує з Україною, дронами був атакований нафтопереробний завод. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається у повідомленні, Ільський нафтопереробний завод хотіли «атакувати» за допомогою безпілотників, але «вони всі були збиті».

У мережі пишуть, що на території заводу впали уламки, але інфраструктура підприємства нібито не постраждала.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що вчора, 27 травня, росіяни заявляли про «атаки» безпілотників на нафтопереробні заводи. Про нібито спроби завдати удару по НПЗ було відомо в Псковській і Тверській областях Росії.

Нагадаємо, на Кубані через нібито атаку безпілотника горів нафтопереробний завод. Також у РФ горів Ільський нафтопереробний завод.