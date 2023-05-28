Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни повідомляють про чергову «атаку» на нафтопереробний завод неподалік кордону з Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни повідомляють про чергову «атаку» на нафтопереробний завод неподалік кордону з Україною
фото ілюстративне

Ільський нафтопереробний завод «атакували» безпілотники,

Сьогодні, 28 травня, у Краснодарському краї Росії, який межує з Україною, дронами був атакований нафтопереробний завод. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Як зазначається у повідомленні, Ільський нафтопереробний завод хотіли «атакувати» за допомогою безпілотників, але «вони всі були збиті».

У мережі пишуть, що на території заводу впали уламки, але інфраструктура підприємства нібито не постраждала.

Зазначимо, що вчора, 27 травня, росіяни заявляли про «атаки» безпілотників на нафтопереробні заводи. Про нібито спроби завдати удару по НПЗ було відомо в Псковській і Тверській областях Росії.

Нагадаємо, на Кубані через нібито атаку безпілотника горів нафтопереробний завод. Також у РФ горів Ільський нафтопереробний завод.

Теги: завод інфраструктура росіяни нафтопродукти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В окупантів все частіше відбувається «бавовна»
Пропагандистський угар в Росії змінюється вереском страху і болю
22 травня, 17:37
Російська армія втратила імідж «другої армії світу»
Бути орком: до війни і сьогодні
1 травня, 11:59
Інсталяція показує знищені Росією українські міста та людські життя
У Варшаві активісти розгорнули інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам (фото)
9 травня, 13:13
Екснамісник Лаври судиться з президентом, наслідки атаки на Павлоград. Головне за 1 травня
Екснамісник Лаври судиться з президентом, наслідки атаки на Павлоград. Головне за 1 травня
1 травня, 21:00
Вибори у Криму відбудуться після видворення росіян, які незаконно прибули на півострів
Що відбуватиметься у Криму після деокупації: роз'яснення представниці президента
4 травня, 12:24
Volkswagen Group продає завод у РФ за 125 мільйонів євро
Німецький автомобільний гігант остаточно залишає Росію
20 травня, 04:31
Росіяни не будуть більше пити відмий вірменьский напій
Росіяни не зможуть більше купувати популярний напій із Вірменії
19 травня, 08:36
Росія відчує: Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ
Росія відчує: Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ
21 травня, 15:02
У парламенті Грузії бояться іти на відкритий конфлікт із Росією
Голова парламенту Грузії вигадав пояснення, чому не вводять візовий режим та санкції проти росіян
22 травня, 21:44

Соціум

Росіяни повідомляють про чергову «атаку» на нафтопереробний завод неподалік кордону з Україною
Росіяни повідомляють про чергову «атаку» на нафтопереробний завод неподалік кордону з Україною
Захід висловлює побоювання щодо амбіцій ГУР – The Times
Захід висловлює побоювання щодо амбіцій ГУР – The Times
Лікарі госпіталізували Лукашенка після зустрічі з Путіним: деталі
Лікарі госпіталізували Лукашенка після зустрічі з Путіним: деталі
Соратник Путіна розказав, як страшно тепер на Бєлгородщині
Соратник Путіна розказав, як страшно тепер на Бєлгородщині
Генштаб оприлюднив оновлені дані щодо втрат окупантів
Генштаб оприлюднив оновлені дані щодо втрат окупантів
У Рибінську спалахнула меблева фабрика, вогонь гасили 60 рятувальників
У Рибінську спалахнула меблева фабрика, вогонь гасили 60 рятувальників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
320K
Для України є дві погані новини. Але є й дві хороші
91K
Ранок у Росії почався з потужного вибуху
88K
Як закінчити війну? Росія сформулювала новий список вимог
47K
Ключові геополітичні рішення вже прийняті. Які саме
40K
Захід висловлює побоювання щодо амбіцій ГУР – The Times
34K
На Житомирщині прогриміли вибухи

Новини

Атака на Київ, США запобігли дефолту: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 06:32
Опади будуть у деяких областях: прогноз погоди на 28 травня
Сьогодні, 04:58
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Вчора, 07:32
Окупанти безуспішно атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту