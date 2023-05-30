18-та атака на Київ за місяць: рятувальники показали, як пройшла ніч у столиці (фото)
До ліквідації наслідків було залучено понад 150 рятувальників
Цієї ночі росіяни у 18-ий раз за травень масово атакували Київ та втретє за добу. ДСНС показала фото зі столиці, яку вкотре намагався залякати ворог.
Лише за цю ніч до ліквідації наслідків було залучено 152 рятувальники та понад 30 одиниць техніки.
«Для вас важливе кожне врятоване життя! Швидко, оперативно та самовіддано! Дякую, герої без зброї», – наголосив очільник ДСНС Сергій Крук.
Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.
Зауважимо, унаслідок падіння уламків дронів є руйнування в різних районах столиці – ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують.
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