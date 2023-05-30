Головна Київ Новини
search button user button menu button

18-та атака на Київ за місяць: рятувальники показали, як пройшла ніч у столиці (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
18-та атака на Київ за місяць: рятувальники показали, як пройшла ніч у столиці (фото)
У Голосіївському районі палав будинок: одна людина загинула
фото: Pavlo Petrov

До ліквідації наслідків було залучено понад 150 рятувальників

Цієї ночі росіяни у 18-ий раз за травень масово атакували Київ та втретє за добу. ДСНС показала фото зі столиці, яку вкотре намагався залякати ворог. 

Лише за цю ніч до ліквідації наслідків було залучено 152 рятувальники та понад 30 одиниць техніки.

6 фото
На весь екран
Київ під час атаки безпілотниками
фото: Pavlo Petrov

«Для вас важливе кожне врятоване життя! Швидко, оперативно та самовіддано! Дякую, герої без зброї», – наголосив очільник ДСНС Сергій Крук.

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.

Зауважимо, унаслідок падіння уламків дронів є руйнування в різних районах столиці – ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують.

13 фото
На весь екран
фото: Ян Доброносов/Facebook
Читайте також: Понад 50 скарг про пошкодження майна, є потерпілі: наслідки атаки «шахедів» на Київщину (фото)
Теги: росіяни рятувальники Сергій Крук безпілотник Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці готові відбити атаки ворога
Окупанти формують новий «ударний кулак». Де буде гаряче
3 травня, 09:31
Увечері 4 травня у російській столиці сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі
Знищений Bayraktar над Києвом і пожежа в Москві: головне за ніч
5 травня, 07:05
Ворог випустив надзвукові ракети по Одещині
Нічний терор України і наслідки ворожих влучань: головне за ніч
8 травня, 07:11
Ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади
Ракети на Тернопільщині, на Донеччині сім загиблих: ситуація в регіонах
14 травня, 09:48
унаслідок російського обстрілу в Тернополі вщент згорів склад з гумдопомогою
Окупанти знищили склад з гуманітарною допомогою на Тернопільщині
15 травня, 01:59
Російська армія суттєво вдосконалила свої підходи до ведення війни
Вони вже не такі тупі. Чому навчилася російська армія за останній рік Агресор
23 травня, 17:45
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Миколаєву
Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
17 травня, 07:55
протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів
Окупанти за добу 12 разів атакували Сумщину: є постраждалий
23 травня, 02:21
Окупанти тероризують Київщину безпілотниками
У Києві чути вибухи, працює ППО
Сьогодні, 02:24

Новини

18-та атака на Київ за місяць: рятувальники показали, як пройшла ніч у столиці (фото)
18-та атака на Київ за місяць: рятувальники показали, як пройшла ніч у столиці (фото)
Понад 50 скарг про пошкодження майна, є потерпілі: наслідки атаки «шахедів» на Київщину (фото)
Понад 50 скарг про пошкодження майна, є потерпілі: наслідки атаки «шахедів» на Київщину (фото)
Ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують
Ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують
Наслідки атаки на Київ. Влада назвала кількість збитих ворожих цілей
Наслідки атаки на Київ. Влада назвала кількість збитих ворожих цілей
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі: є постраждалі, одна людина загинула
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі: є постраждалі, одна людина загинула
У Святошинському районі Києва уламки впали на територію підприємства
У Святошинському районі Києва уламки впали на територію підприємства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Путін наказав «зробити погоду» у одному із російських регіонів
45K
У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко
34K
Путін поставив крапку у головному договорі про зброю в Європі
25K
Чим далі, тим жорсткіше держава буде відноситись до поповнення війська
24K
Росіяни атакували Київ балістичними ракетами (оновлено)
19K
Справа судді Богомолової: захист робить із підозрюваної у зраді тяжкохвору

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Вчора, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Вчора, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Вчора, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Вчора, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Вчора, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту