18-та атака на Київ за місяць: рятувальники показали, як пройшла ніч у столиці (фото)

До ліквідації наслідків було залучено понад 150 рятувальників

Цієї ночі росіяни у 18-ий раз за травень масово атакували Київ та втретє за добу. ДСНС показала фото зі столиці, яку вкотре намагався залякати ворог.

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Лише за цю ніч до ліквідації наслідків було залучено 152 рятувальники та понад 30 одиниць техніки.

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Київ під час атаки безпілотниками фото: Pavlo Petrov

«Для вас важливе кожне врятоване життя! Швидко, оперативно та самовіддано! Дякую, герої без зброї», – наголосив очільник ДСНС Сергій Крук.

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Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула.

Зауважимо, унаслідок падіння уламків дронів є руйнування в різних районах столиці – ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують.