Оголосили в розшук: у росіян істерика через заяву сенатора США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським сенатором Ліндсі Гремом, який уже втретє з початку повномасштабної російської агресії відвідує нашу країну

Ліндсі Грем звернувся до Медведєва, який назвав його «старим дурнем»

Росіяни істерично відреагували на заяву сенатора США Ліндсі Грема про росіян та підтримку України. Роспропаганда стверджує: нібито американський посадовець заявив, що смерть росіян – «найвдаліша трата грошей США». У свою чергу, Грем відкинув критику Росії. Свій коментар республіканець надав агентству Reuters.

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Напередодні Грем зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Сенатор назвав американську допомогу «найкращими грошима, які ми коли-небудь витрачали». Він сказав, що відвідує Україну на 457-й день війни, і що українці, які чинять опір вторгненню, нагадують йому про «наших найкращих американських друзів».

«Був час в Америці, коли ми були такими ж, билися до останнього, ми збиралися бути вільними або померти», – сказав Грем.

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«Тепер ви вільні, – відповів на це Зеленський під час зустрічі. – І ми будемо». На що Грем відказав: «А росіяни вмирають». Зеленський додав: «Так, але вони прийшли на нашу територію. Ми не воюємо на їхній території».

Речник Кремля Дмитро Пєсков та інші російські посадовці пов'язали похвалу Грема щодо переваг американської допомоги з його коментарями про загибель росіян у війні.

Пєсков розкритикував сенатора США, сказавши, що «важко уявити більшу ганьбу для країни, ніж мати таких сенаторів».

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Заступник голови Ради безпеки Росії та експрезидент Дмитро Медведєв назвав республіканця Грема «старим дурнем».

«Старий дурень сенатор Ліндсі Грем сказав, що Сполучені Штати ніколи не витрачали гроші так успішно, як на вбивство росіян. Даремно він так. У його улюбленій Америці регулярно вбивають не тільки звичайних людей, а й витрачають брудні гроші на вбивства сенаторів», – сказав Медведєв.

Крім того, американського сенатора Ліндсі Грема оголосили у розшук МВС РФ. Глава слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу проти американця.

У коментарі Reuters Грем відповів на критику, зауваживши, що «як завжди, російська пропагандистська машина наполегливо працює».

За словами сенатора, він сказав Зеленському, що Україна взяла на озброєння американську мантру «Живи вільно або помри».

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«Це була хороша інвестиція Сполучених Штатів, щоб допомогти звільнити Україну від російських воєнних злочинців», – зауважив Грем.

«Пане Медведєв, якщо ви хочете, щоб росіяни перестали вмирати в Україні, виведіть війська. Зупиніть вторгнення. Зупиніть військові злочини. Правда в тому, що вам і Путіну начхати на російських солдатів», – додав американський посадовець.

Зауважимо, є версія, що на відео зустрічі Грема та Зеленського є помилка субтитрів: сенатор нібито каже «russians are down», а не «dying» (тобто «програють», а не «вмирають»).

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенатором США Америки Ліндсі Гремом.

Крім того, генпрокурор України та сенатор США провели зустріч: про що говорили.

Раніше повідомлялося, що посол РФ влаштував істерику в ефірі ВВС: стверджував, що росіяни ще не починали воювати.