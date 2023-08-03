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Сербські шахтарі випадково знайшли 13-метровий римський корабель (фото та відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сербські шахтарі випадково знайшли 13-метровий римський корабель (фото та відео)
13-метровий корабель міг бути частиною річкового флоту, який обслуговував високорозвинене римське місто
фото: скріншот з відео

У районі вугільних розкопок за останні роки виявили загалом два римські кораблі і три каное

У Сербії шахтарі працювали у великому вугільному карʼєру, коли екскаватор наштовхнувся на деревину. На місце прибули вчені, які знали, що колись у цьому місці було римське поселення Вімінаціум. Про це пише Reuters.

Дослідники зазначають, що 13-метровий корабель міг бути частиною річкового флоту, який обслуговував високорозвинене римське місто з населенням 45 тисяч людей.

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13-метровий корабель міг бути частиною річкового флоту, який обслуговував високорозвинене римське місто
фото: скріншот з відео

У районі вугільних розкопок за останні роки виявили загалом два римські кораблі і три каное. Однак дослідження Вімінаціуму тривають ще від 1882 року, водночас археологи дослідили лише 5% ділянки, яка, за словами дослідників, становить 450 гектарів.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури заявила, що Венецію варто додати до списку об’єктів всесвітньої спадщини, які знаходяться під загрозою зникнення.

До слова, кількість Антарктичного морського льоду зменшилась до безпрецедентного мінімуму для цієї пори року.  За словами науковця Теда Скамбоса, ймовірно, кількість льоду більше ніколи не повернеться до колишніх масштабів.

Теги: корабель археолог Сербія шахта розкопки

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