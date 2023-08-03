Сербські шахтарі випадково знайшли 13-метровий римський корабель (фото та відео)

13-метровий корабель міг бути частиною річкового флоту, який обслуговував високорозвинене римське місто

У районі вугільних розкопок за останні роки виявили загалом два римські кораблі і три каное

У Сербії шахтарі працювали у великому вугільному карʼєру, коли екскаватор наштовхнувся на деревину. На місце прибули вчені, які знали, що колись у цьому місці було римське поселення Вімінаціум. Про це пише Reuters.

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Дослідники зазначають, що 13-метровий корабель міг бути частиною річкового флоту, який обслуговував високорозвинене римське місто з населенням 45 тисяч людей.

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13-метровий корабель міг бути частиною річкового флоту, який обслуговував високорозвинене римське місто фото: скріншот з відео

У районі вугільних розкопок за останні роки виявили загалом два римські кораблі і три каное. Однак дослідження Вімінаціуму тривають ще від 1882 року, водночас археологи дослідили лише 5% ділянки, яка, за словами дослідників, становить 450 гектарів.

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