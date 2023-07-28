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Глава УЗА підрахував, скільки українського зерна можна вивезти Дунаєм

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава УЗА підрахував, скільки українського зерна можна вивезти Дунаєм
План України полягає в тому, аби довести перевалку зерна до 3 млн тонн на місяць
фото з відкритих джерел

Горбачьов: «Рекорд був у травні – 2,2 млн тонн»

На сьогодні Україна відвантажує Дунаєм близько 2 млн тонн зернових та олійних на місяць. Рекорд же був у травні – 2,2 млн тонн. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов.

Як зазначає Горбачьов, план України полягає в тому, аби довести перевалку до 3 млн тонн на місяць.

«Наразі Єврокомісія спілкується напряму з Румунією і з Україною і координує дії, як покращити цю роботу. Нагадаю, що є два входи і виходи до Дунаю: Сулина та українське гирло Бистре. Перш за все, Єврокомісія виділила гроші на навігаційне обладнання, яке поліпшить і пришвидшить навігацію по Сулині. Також додатково ми просили румунську сторону, щоб вони виділили більше лоцманів: вони їх навчають і з серпня ще додатково 30 лоцманів приступить до роботи. Як тільки вони це зроблять, канал працюватиме 24 години на добу. Думаю, що досягнути показника у 3 млн тонн можна буде уже у серпні, можливо, у вересні», – зауважив глава УЗА.

За словами президента Української зернової асоціації, основна задача – це збільшити пропускну здатність, тому ми ведемо перемовини про якірні стоянки, де хотіли б навантажувати кораблі.

«Я дуже переживаю, що порт Констанца буде не здатним переварити такий великий обсяг зерна з України. Його максимальна проєктна потужність складає 30 млн тонн на рік, але це за умов, якщо 365 діб на рік буде гарна погода. А так їхній рекорд, встановлений минулого року – 25 млн тонн зернових і олійних. Навряд вони зможуть суттєво більше додати – плюс-мінус один мільйон, але це вже несуттєво для України, яка збирається експортувати близько 40-50 млн тонн зернових та олійних», – каже глава УЗА.

Горбачьов розповів, що на зустрічі з Єврокомісією, міністр транспорту Румунії підтвердив про зведення якірної стоянки на території порту Констанца, де будуть навантажувати п’ять кораблів.

«Три розміром Handysize – 25-27 тис. тонн і два класи Panamax – до 70 тис. тонн. Десь з середини серпня ця стоянка має запрацювати, і в цей час ми зможемо збільшити оборотність наших річкових терміналів та барж на Дунаї. Тому що на сьогодні, коли баржі приходять до Констанци, вони стоять в очікуванні судна, яке буде пришвартоване до причалу. А так причалу буде не потрібно, судно нікому не заважатиме і процес навантаження відбуватиметься просто на якорі. Це має збільшити і пропускну здатність самої Констанци як порту, і додаткові можливості навантаження для України. У результаті ми б хотіли перевантажувати через дунайські порти близько 3,5-4 млн тонн на місяць», – каже глава УЗА.

Як зазначає президент Української зернової асоціації, організація якірної стоянки фактично безкоштовна та не потребує жодних інвестицій, окрім дозвільних документів.

«У планах також – якірні стоянки в румунських територіальних водах при виході з Сулини. Таким чином ми б зменшили шлях з наших портів до навантаження на судно і це б ще пришвидшило оборотність барж та терміналів. Ми змогли б використовувати не лише українські термінали, а й термінали Румунії (Галац) чи Молдови (Джурджулешти). У кращому випадку на побудову цих якірних стоянок піде місяці три. Але ми ніколи до цього ще не працювали з румунами, аби точно сказати, скільки часу це займе», – пояснив Горбачьов.

Нагадаємо, у період із серпня 2022 року по липень 2023 року діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

До слова, припинення роботи «зернового коридору» призведе до того, що експорт аграрної продукції з України у 2023 році буде на $2 млрд меншим, ніж він міг би бути. Водночас вся продукція на експорт буде вивезена іншими шляхами наступного року.

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Теги: зерно корабель Дунай

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